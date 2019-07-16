За год существования курортного сбора на Кубани отдыхающие заплатили 195 млн рублей

Ровно год исполнился с того момента, как в крае был введен курортный сбор, за это время туристы заплатили в бюджет 195 млн руб., в том числе в этом году - 86 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, отдыхающие относятся к курортному сбору с пониманием. «Мы сохранили минимальный размер оплаты – 10 руб. в сутки. Это самая низкая ставка в России, – сказал господин Кондратьев.

В Геленджике, Горячем Ключе, Джубге, Небуге и Сочи уже выбраны объекты курортной инфраструктуры, которые будут благоустроены на средства сбора.

Андрей Ульченко