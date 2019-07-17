Южноуральцы тонут из-за алкоголя и невнимательности

В Челябинской области участились случаи гибели на воде. Как рассказали в МЧС России по региону, с начала купального сезона зарегистрировано 26 подобных фактов, из них по шести случаям смерти несовершеннолетних на водоемах идут доследственные проверки. По информации управления СК России по региону, с начала купального сезона в области утонули 12 детей. В министерстве общественной безопасности региона считают главными причинами гибели на воде алкоголь, оставление детей без присмотра, отдых на несанкционированных пляжах.



В министерстве общественной безопасности Челябинской области прошло совещание, посвященное проблеме гибели людей на водоемах. Были определены три главные причины летальных исходов: оставление детей без присмотра, употребление алкоголя и купание в запрещенных местах. Было решено усилить профилактическую работу среди населения. Сотрудники экстренных служб увеличат число рейдов в местах летнего отдыха, будут раздавать памятки и проводить в детских лагерях беседы о правилах поведения на воде, установят аншлаги с предупреждением о запрете купания на несанкционированных пляжах. Акватории водоемов будет ежедневно патрулировать госинспекция по маломерным судам.

В пресс-службе МЧС России по региону сообщили, что, по официальной статистике, в Челябинской области с начала купального сезона установлены факты гибели в результате происшествий на водоемах 20 человек, включая четверых детей. В ведомстве уточнили, что в статистику попадают только погибшие, которых судмедэкспертиза уже признала утонувшими. По фактам смерти еще шести несовершеннолетних, которые были найдены мертвыми в воде, ведутся следственные мероприятия. В 2018 году за три летних месяца в Челябинской области утонули 38 человек.

Управление Следственного комитета России по Челябинской области приводит несколько другие данные. По данным ведомства, с начала лета в регионе утонули 12 детей. Пик количества смертей пришелся на прошедшую неделю — с 8 по 15 июля. За этот период на воде погибли шестеро несовершеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет. По каждому факту СК проводит доследственные проверки. Ведомство рекомендовало органам местного самоуправления и контролирующим службам провести мониторинг потенциально опасных участков на водных объектах, где стихийно образовались несанкционированные места для купания, и закрыть к ним доступ.

В правительстве Челябинской области отмечают, что держат на контроле ситуацию с участившимися случаями гибели на воде. В пресс-службе сообщили, что главам муниципалитетов поручено проводить с населением разъяснительную работу и патрулировать несанкционированные пляжи. «Также будет усилена работа с неблагополучными семьями, потому что один из погибших детей был из такой семьи. Увеличат количество проверок мест продажи продуктов питания на предмет торговли алкогольными напитками, где это запрещено»,— рассказала сотрудница отдела информации пресс-службы правительства региона Лейла Кайпова.

В Челябинске будут устраивать патрулирование не только на городских пляжах, но и на закрытых для купания карьерах. В проверках будут участвовать сотрудники госинспекции по маломерным судам, управления МЧС по региону и городской прокуратуры. На аппаратном совещании в мэрии и.о. главы Челябинска Наталья Котова поручила усилить контроль городских водоемов. Она распорядилась установить в местах, где запрещено купаться, аншлаги с предупреждениями, а также транслировать на пляжах по громкоговорителям информацию о безопасном поведении на воде. Как сообщила начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова, за прошедшие выходные скорая помощь 14 раз выезжала на водоемы Челябинска. «В основном это была потеря сознания, алкогольное опьянение и травмы. Один летальный случай — утонул мужчина 45 лет. Кроме того, к медикам обратились 13 человек с перегревами. Двоих госпитализировали, остальным оказали помощь дома»,— рассказала Наталья Горлова.

Карина Кальярова