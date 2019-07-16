Чипы памяти дорожают из-за японо-корейского торгового конфликта

За последнюю неделю спотовые цены чипов памяти DRAM существенно выросли — с 9 июля рост цен составил 12%, это самый сильный рост с 2017 года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные исследовательской компании Bernstein. Такой рост цен связан с введенными в начале июля властями Японии ограничениями на поставку в Южную Корею важнейших компонентов для производства мобильных телефонов и компьютеров — фоторезисторов, фтороводорода и фторированного полиимида.

Хотя речь не идет о прямом запрете экспорта компонентов в Корею, японские производители теперь должны получать разрешение на поставку и, по данным FT, японские власти уже отказались дать разрешение на поставку некоторых компонентов южнокорейским Samsung и SK Hynix.

Эти ограничения могут особенно сильно затронуть именно производство чипов памяти — эта основная экспортная статья Южной Кореи (на них приходится 20% всего экспорта), корейские компании, в том числе LG, Samsung и SK Hynix, отвечают за 70% мирового производства DRAM. По мнению аналитика японской компании Nomura Чанвона Чона, длительные задержки поставок приведут к срывам производства. «У компаний есть запасы материалов примерно на месяц, но если спор продлится дольше этого срока, это очевидно повлияет негативно на производство чипов»,— считает господин Чон.

По словам аналитика Bernstein И Кхе Чо, южнокорейские производители чипов уже повышают цены при переговорах с клиентами по контрактам на третий квартал. «Конечно, покупатели тоже стараются снизить цену, но, кажется, в некоторой степени поддаются на это, так как они несколько наращивают свои запасы из-за опасений потенциальных проблем с поставками в связи с корейско-японской торговой войной»,— отмечает господин Чо. До начала торгового конфликта цены на чипы памяти переживали продолжительное снижение из-за падения спроса на них и роста конкуренции со стороны китайских производителей.

Подробнее о японо-корейской торговой войне — в публикации “Ъ” «США научили союзников плохому».

Яна Рождественская