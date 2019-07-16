Госдума приняла закон о штрафах за фиктивный техосмотр

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие закона, который предусматривает штраф 2 тыс. руб. за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, следует из базы данных нижней палаты парламента.

За то, что в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра передана информация о проведении техосмотра, который не проводился, грозит штраф физлицам от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Подробнее о реформе ТО — в публикации “Ъ” «Реформе техосмотра добавляют деталей».