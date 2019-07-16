Кубанские депутаты займутся сохранением зеленых зон в регионе

На 25-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края было рассмотрено контрольное постановление о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в по сохранению зеленых зон. Председатель профильного комитета Александр Джеус сообщил присутствующим, что не все зеленые зоны поставлены на кадастровый учет.

По его словам, некоторые территории, занятые зелеными насаждениями, имеют такой вид разрешенного использования, который не позволяет использовать их по прямому назначению, а в отдельных муниципалитетах не налажена работа с компенсационным озеленением.

Как заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, на ближайшую перспективу программа минимум – сохранить имеющиеся зеленые зоны, а программа максимум – приумножить их. «Состояние, в котором находится реализация нашего закона, оптимизма не вселяет», – отметил спикер.

Глава кубанского парламента дал поручение профильному комитету разработать вопросник по данной проблематике, который будут использовать депутаты в ходе работы в своих территориях. Как пояснил господин Бурлачко, в рамках выездных мероприятий парламентариев, приемов граждан вопросом номер один будет состояние зеленых зон.

Василий Хитрых