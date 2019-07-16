Burberry отчиталась лучше прогнозов аналитиков

Люксовый британский ритейлер Burberry отчитался за первый квартал 2020 финансового года, который завершился 29 июня. Согласно отчетности, компании удалось добиться роста выручки от продаж в 4% — с 479 млн фунтов до 498 млн фунтов. При этом в предыдущем квартале рост выручки составил всего 1%, а по итогам этого квартала аналитики ожидали увидеть показатель роста в 2%.

Burberry отмечает, что добиться значительного роста выручки компании удалось за счет активного внедрения новых коллекций от итальянского модельера Риккардо Тиши, который осенью прошлого года стал креативным директором британского ритейлера. «Мы увеличили число товаров, созданных Риккардо, продолжая менять потребительское восприятие нашего бренда и приводя нашу сеть к новому стандарту нашего креативного видения,— приводятся в пресс-релизе слова гендиректора Burberry Марко Гобетти.— Отклик покупателей оказался многообещающим, а спрос на новые коллекции — очень высоким».

Кирилл Сарханянц