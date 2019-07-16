Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, как работает приложение Turbo, которое заранее позволяет купить бензин, дизельное топливо или сжиженный газ в большом количестве.

Счастлив буду ошибиться, но цены на бензин падать не будут. Кроме собственных наблюдений, на прогноз влияют новости — нефтяные и авиационные компании намерены увеличивать стоимость топлива. Соглашение с правительством, которое раньше сдерживало рост, закончилось, а разработку новых поправок Госдума затягивает. Еще один заметный, пусть и косвенный признак, — в AppStore появилось приложение для покупки топлива впрок.

То есть пользователь может сразу купить большое количество бензина, дизельного топлива или сжиженного газа, а заправляться в желаемой дозировке уже позже. Например, моя машина потребляет АИ-92. Для тестирования сервиса я приобрел 150 л этого бензина по конкретной цене. После чего в течение месяца по мере необходимости я использовал этот запас. Другими словами, весь месяц бензин для меня стоил одинаково.

Странно, но разработчикам приложения как будто бы плевать не успех своего продукта. Взять хотя бы название — Turbo. Лично я до сих пор не придумал, как это связать с топливом или экономией. Не менее странная иконка у приложения: на ней нарисована рука в белой перчатке, как у персонажей Disney, Микки Мауса, например. Пальцы этой перчатки сложены в знак пистолета направленного немного вниз. Тут хоть какая-то связь с заправочным пистолетом, в любом случае, человек, который впервые видит такое сочетание картинки и названия, не догадается, что это за сервис.

Для покупки виртуальных литров надо зарегистрироваться и привязать банковскую карту. Затем стоит выбрать тип топлива и нужный объем. Тут стоит отметить ограничение в тонну. Речь не о разовой покупке, а об общем счете пользователя. Есть и суточное ограничение по деньгам — 15 тыс. руб. И количественный барьер — не более пяти пополнений виртуального бака в течение 24 часов.

Для дальнейших заправок надо на карте приложения выбрать интересующую АЗС: сейчас это сети двух компаний, одна из которых очень крупная. Дальше нужно выбрать номер колонки, у которой вы стоите, необходимое количество литров и начать заправку. Ходить на станцию не нужно. Чек придет на зарегистрированную почту.

В конце пара советов потенциальным пользователям Turbo: перед заправкой проверьте общий уровень мобильной связи на АЗС — при слабом сигнале лучше использовать традиционный метод — и не вставляйте пистолет в бензобак, пока приложение об этом не попросит.