«Ситимобил» будет продавать в такси газировку и чипсы

Сервис заказа такси «Ситимобил» начнет продавать еду в такси в Москве. В машинах появятся специальные контейнеры с продукцией, водитель будет получать процент — от 25% до 70% стоимости товара. Поставщиками будут производители продуктов питания Mars и PepsiCo.

«Ситимобил» работает в сотрудничестве с сервисом RideBar, рассказали газете «Ведомости» представители компаний. RideBar отвечает за установку контейнеров с едой в машины. Ассортимент будет включать воду, газированные и энергетические напитки, жвачку, снеки, чипсы, шоколад и т. д. Их стоимость сопоставима с ценами в супермаркете, уточнил представитель «Ситимобила».

Для покупки товара нужно будет ввести номер бокса на сайте Ridebar.ru или отсканировать QR-код и оплатить покупку онлайн. В «Ситимобил» рассчитывают, что проект позволит расширить сервис и увеличить лояльность клиентов, а водителям даст возможность дополнительного заработка.