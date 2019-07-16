Наехавший на толпу в Шарлотсвилле расист получил пожизненный срок

В США сторонник превосходства белой расы получил пожизненный срок и еще 419 лет тюремного заключения за наезд на пешеходов. Инцидент произошел 12 августа 2017 года.

Джеймс Алекс Филдс-мл. направил свой автомобиль на митинговавших против расизма в Шарлотсвилле, Виргиния. Тогда погиб человек, десятки людей пострадали.

Джеймса Алекса Филдса-мл. обвинили в убийстве и умышленном нанесении увечий, передает AP.

Судя по записи одного из очевидцев, автомобиль, сбив несколько человек, врезался в другую машину. Затем, сдав назад, водитель попытался уехать.

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