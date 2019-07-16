Мэрию Уфы отправляют в сад

Кировский районный суд Уфы вчера приступил к рассмотрению беспрецедентного для города иска прокуратуры к городской администрации. Надзорное ведомство требует, чтобы мэрия за два года построила школу и детские сады в микрорайоне Кузнецовский затон. После утверждения в 2017 году проектов планировки и межевания микрорайона, рассчитанного на 16 тыс. человек, мэрия выдала застройщикам 53 разрешения на строительство домов, но так и не начала проектировать учреждения образования. Вчера в суде представители мэрии заявили, что с иском не согласны и построить объекты в столь сжатые сроки нереально.

Вчера в Кировском суде Уфы начались слушания по иску исполняющего обязанности прокурора города Юрия Попова к городской администрации. Заявление подано в защиту неопределенного круга лиц, в том числе жителей микрорайона Кузнецовский затон. Прокурор требует признать незаконным бездействие мэрии, выразившееся в том, что она так и не приняла мер для проектирования и строительства новой школы и двух детских садов в микрорайоне, планировка и межевание которого были утверждены еще в 2017 году. Ведомство просит суд обязать мэрию устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, разработать проекты образовательных учреждений в течение года и построить их в течение двух лет.

Как следует из иска (копия есть в распоряжении „Ъ“), в феврале текущего года прокуратура провела проверку, а в марте внесла в мэрию представление об устранении нарушений.

Ведомство установило, что в микрорайоне Кузнецовский затон проживают 3,9 тыс. человек. Согласно утвержденным проектам планировки и межевания, население этой территории должно увеличиться до 16,3 тыс. человек. Проект планировки микрорайона предусматривает строительство более 630 тыс. кв. м жилья, а также детского сада на 340 мест и образовательного центра на 2200 учащихся школьного возраста и 380 дошкольников. После утверждения проекта управление земельных и имущественных отношений мэрии подписало с застройщиками 37 договоров предоставления земельных участков, отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений выдал 53 разрешения на строительство и девять разрешений на эксплуатацию домов. Но проектирование школы и детских садов так и не началось. Средства на эти цели не были предусмотрены в городском бюджете. Как установила прокуратура, мэрия не направляла в правительство заявки на включение этих объектов в Республиканскую адресную инвестпрограмму и не сформировала участки для размещения школы и детских садов. Вместо этого администрация в феврале текущего года закрепила за живущими в микрорайоне детьми расположенные за 2,7 км детский сад №63 и лицей №160. В итоге в школе, рассчитанной на 550 мест, обучаются около 1200 детей, детский сад на 380 мест посещают более 680 воспитанников.

Переполненность образовательных учреждений нарушает СанПиН, не обеспечивает качество образовательных услуг и ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, так как маршрут следования из микрорайона к лицею и в детский сад не отвечает требованиям безопасности: там нет тротуаров, и дети ходят по проезжей части, указывает прокуратура. В своем иске она также ссылается на Конституцию РФ, которая гарантирует общедоступность образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Городские власти, получив представление прокурора, конкретных мер по устранению нарушений не приняли, отмечает прокурор в своем заявлении.

Лицей и детский сад привлечены к рассмотрению третьими лицами. Мэрия вчера, в свою очередь, попросила привлечь третьими лицами Главархитектуру, управления коммунального хозяйства и благоустройства, образования, капитального строительства и администрацию Кировского района.

Представитель мэрии в суде заявил, что администрация города категорически не согласна с исковыми требованиями и, в частности, со сроками, в которые прокуратура требует построить объекты. «Какими законами предусмотрены такие сроки?» — возмутился представитель ответчика и дал понять, что с учетом тендерных процедур соблюсти такие сроки нереально. Не понравилось представителю мэрии и то, в каком виде прокурор требует разработать безопасный маршрут следования детей к лицею, пока нет школы. Он заявил, что законодательство такого требования к администрации не предъявляет. Наконец, в мэрии не согласны с тем, что прокурор пошел с иском в суд, а не стал сначала обжаловать ответ администрации на представление. Когда судья Айгуль Курамшина зачитала выдержки из прокурорской проверки о том, что жильцы микрорайона жалуются на отсутствие школы, юрист мэрии заявил, что они «излишне драматизируют ситуацию». Причин, по которым администрация не начала проектировать и строить соцобъекты, представитель мэрии не назвал.

Слушания продолжатся 1 августа.

В апреле аналогичный иск к администрации Уфимского района направлял районный прокурор. Суд обязал администрацию ликвидировать переполненность действующей школы в поселке Булгаково. Администрация обжалует это решение в Верховном суде республики.

Майя Иванова, Наталья Павлова