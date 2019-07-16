Сыры судебной выдержки

В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы «Милкиленд», инициированном банком «Возрождение», неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов. Он требует через суд признать недействительным поручительство между кредитором и одной из «дочек» «Милкиленда». По его мнению, наличие такого договора позволяет банку получить контроль над активами должников. Юристы не исключают, что эти претензии согласованы с заемщиками, чтобы затянуть процесс.

Арбитражный суд Курской области на прошлой неделе назначил судебную экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть содержащиеся в иске индивидуального предпринимателя Сергея Шимова заявления. Результаты экспертизы должны быть обнародованы в августе 2019 года. Заявитель утверждает, что банк «Возрождение» (сейчас входит в группу ВТБ) в процессе банкротства российского подразделения украинской продовольственной группы «Милкиленд» намеревается получить контроль над активами компании.

Господин Шимов пытается признать недействительным договор поручительства по кредиту, выданному «Возрождением» АО «Останкинский молочный комбинат» (ОМК) — одной из «дочек» «Милкиленда». Истец полагает, что это поручительство носило притворный характер, так как оно не имело целью исполнение обязательств ОМК перед банком «Возрождение», а являлось дополнительной гарантией перед Промсвязьбанком (ПСБ) по возврату кредита другой «дочки» «Милкиленда» — «Курск-Молоко», у которой не было ликвидных активов. Эти сделки совершались до 2017 года, когда «Возрождение» и Промсвязьбанк контролировались братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Весной 2017 года «Возрождение» из-за долга 309,2 млн руб. инициировало банкротство ОМК. В апреле 2019 года аналогичное заявление банк, пытаясь взыскать около 250 млн руб., подал уже в отношении «Курск-Молоко». Сергей Шимов уверен, что «Возрождение» консолидировало требования к ОМК и «Курск-Молоко» в процедурах банкротства для получения контроля над группой компаний. Судя по материалам суда, господин Шимов также подал заявление о банкротстве «Курск-Молоко». Связаться с ним, как и с представителем «Милкиленда», не удалось. В банке «Возрождение» не смогли оперативно представить комментарий.

По оценкам Euromonitor International, в 2018 году «Милкиленд» (выпускает сыры и масло под брендами «Добряна», «Рыльский сыродел») входила в двадцатку российских производителей сыров. Компания также входит в список крупнейших производителей молочных продуктов на Украине. По собственным данным, управляет в стране десятью заводами и около 23 тыс. га земель. Более 29,8% акций головной структуры группы — нидерландской Milkiland N.V.— владеет украинский предприниматель Анатолий Юркевич, чье состояние Forbes оценивает в $40 млн. Еще 33,7% бумаг принадлежит Ольге Юркевич, free-float на Варшавской фондовой бирже — 21,48%.

Адвокат Forward Legal Карим Файзрахманов, изучивший по просьбе “Ъ” материалы дела, говорит, что позиция Сергея Шимова достаточно спорна. Истец, с одной стороны, пытается убедить суд, что у «Курск-Молоко» не было активов для обеспечения поручительства перед кредитором, а с другой — утверждает, что договор заключили для гарантии возврата займа, анализирует юрист. Для доказательства мнимости договора Сергею Шимову необходимо показать, что никто его не планировал исполнять, считает господин Файзрахманов. Если же он утверждает, что поручительством прикрывали другую сделку, то необходимо заявлять о притворности, анализирует юрист.

Нельзя исключать, что действия Сергея Шимова направлены исключительно на оттягивание введения наблюдения и согласованы с должниками, говорит партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. Об этом, по мнению адвоката, свидетельствует ходатайство о приостановлении дела о банкротстве «Курск-Молоко». Долг компании перед Сергеем Шимовым в размере 4,5 млн руб., ставший основанием для иска о банкротстве, сам заявитель приобрел у третьего лица.

Алексей Полухин