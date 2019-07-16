Орловская скорая замедлила забастовку

Лишь четверо сотрудников орловской станции скорой помощи 15 июля приступили к «итальянской забастовке» (работа строго по регламенту) с требованием повысить зарплату. Остальные заявили, что готовы ждать окончания проверки, начатой прокуратурой. Ведомство уже направило представление первому вице-губернатору Вадиму Соколову, а глава области Андрей Клычков создал комиссию по рассмотрению требований персонала скорой, но пока зарплату им не повысили. В правительстве Орловской области “Ъ” заявили, что забастовка не имеет места, а заявления о ней специально делаются накануне довыборов в Госдуму, которые в регионе пройдут 8 сентября.

Фельдшер орловской скорой Дмитрий Серегин, возглавляющий местный профком профсоюза работников здравоохранения «Действие», рассказал “Ъ”, что сотрудники станции решили скорректировать формат «итальянской забастовки». На первом этапе, с 15 июля, лишь четыре члена профкома перешли на работу на одну ставку, без перегруза. Отказываться от выездов в неукомплектованных бригадах, как это планировалось ранее, работники скорой пока не будут: они намерены дождаться итогов проверок, которые проводят прокуратура, Следственный комитет, трудовая инспекция и Росздравнадзор.

«Есть надежда, что наши требования услышат без забастовки. Если же проверки "внезапно" нарушений не выявят, на забастовку уйдут остальные члены профсоюза»,— сказал господин Серегин.

Персонал орловской скорой пригрозил «итальянской забастовкой» после реорганизации Плещеевской ЦРБ, которая обслуживает Орловский район, и присоединения его отделения скорой помощи к станции областного центра. С 1 апреля сотрудников перевели на новое место работы, и городские медики начали выезжать в пригород. Через несколько недель работники обратились к губернатору Андрею Клычкову с просьбой дать им «сельские» льготы (+25% к окладу), доукомплектовать бригады, а также поднять ставку до средней по региону, согласно майским указам президента (порядка 25 тыс. руб.). Под обращением подписались 152 сотрудника. В ответ власти заявили, что льготы городским медикам не положены, а размер их зарплаты не привязан к средней по области.

Инициативная группа организовала первичную организацию профсоюза «Действие» (в нее вошли более 30 человек), составила список из 14 требований и пригрозила ультиматумом.

Среди требований:

увеличение количества бригад до нормативных показателей (с 32 до 37),

доплаты водителям за «классность»,

повышение компенсации за ночные дежурства с 50% до 100%,

доплаты за работу в неукомплектованных бригадах в размере 100% оклада и другие.

Ранее в надзорном ведомстве выяснили, что решение о создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и всей области было принято чиновниками с нарушением прав сотрудников скорой.

В прокуратуре Орловской области сказали “Ъ”, что проверки еще не завершены, но уже вынесено представление первому вице-губернатору Вадиму Соколову, рассмотрение которого властями «находится на контроле прокуратуры».

Глава региона Андрей Клычков создал комиссию, которая изучает требования работников скорой. Главный врач станции Вадим Костюков не стал общаться с “Ъ”, сославшись на то, что все решения принимаются в областном департаменте здравоохранения. Глава департамента Иван Залогин оперативно не смог прокомментировать ситуацию, сославшись на занятость. По словам Дмитрия Серегина, сотрудники департамента еще не пытались наладить диалог с коллективом скорой.

В пресс-службе правительства Орловской области “Ъ” заявили, что скорая «работает без сбоев. Жалоб, заявлений со стороны сотрудников бюджетного учреждения в адрес руководителя департамента здравоохранения не поступало. Мониторинг вызовов не позволяет сделать вывод о том, что у сотрудников учреждения возросла нагрузка. Заработная плата не уменьшилась». Ситуацию с заявлениями о забастовке в правительстве области считают «искусственно созданной» накануне довыборов в Госдуму по Орловскому одномандатному округу, намеченным на единый день голосования 8 сентября.

Олег Мухин, Воронеж