«Синергия» опровергла налоговые проблемы

В университете «Синергия» опровергли блокировку его счетов. Ректор Вадим Лобов сообщил «Ъ FM», что у вуза нет проблем с налоговой — только технические трудности с юрлицами. Ранее издание The Bell сообщило о блокировке как минимум шести счетов, связанных с «Синергией», за долги перед бюджетом. Налоговая якобы запретила проводить трансакции — только принимать переводы. А что говорят в самой «Синергии»? И какие проблемы могли у нее возникнуть? Об этом — Иван Корякин.

«Синергия» до определенного времени была известна в основном старшеклассникам. Ее студенты презентовали вуз в школах: рекламировали образовательные программы с уклоном в бизнес и даже приглашали на олимпиады, обещающие упростить поступление. Из-за этого уже в студенческой среде «Синергия» пользовалась сомнительной репутацией — частным вузом было принято в шутку пугать тех, у кого возникали проблемы с успеваемостью. «Синергия» же росла, не обращая на это внимание. И сейчас это крупнейший частный вуз в стране. Широкую известность он получил после мотивационной лекции Тони Роббинса в «Олимпийском».

Поэтому как бы ни относились к «Синергии», блокировка ее счетов — это серьезно. The Bell пишет, что налоговая приостановила операции по шести из них. По данным издания, они могут принимать переводы, но не производить трансакции. Это стандартная практика, когда речь идет о долгах, говорит старший юрист адвокатского бюро «Деловой фарватер» Джаган Кудина: «Налоговый орган в порядке статьи 46 Налогового кодекса имеет право заблокировать счет. Изначально направляются решения о взыскании с расчетного счета. Если денежных средств на расчетном счете нет, то он блокируется. Это стандартная процедура, но она повсеместна — это не единичный случай».

Но в самой «Синергии» эту информацию опровергли. Долгов перед налоговой нет, заявил «Ъ FM» ректор вуза Вадим Лобов. Единственное, что могло вызвать вопросы — ошибочная задолженность, которую начислили одному из юрлиц, связанных с «Синергией», говорит Лобов: «Эта информация недостоверная — можно объективно проверить на сайте налоговой, что никаких блокировок нет. Есть справки ФНС об отсутствии задолженности у университета. И мы специально сейчас заказали дополнительные.

Почему возникает сейчас эта инсинуация? Она связана с тем, что проводится работа над нацпроектом, и идет интерес, активация внимания.

Они поднимают вопрос о юрлицах холдинга. И есть хозяйственный спор нашей партнерской компании, которая входит в структуру холдинга. Эти блокировки не связаны с налоговой, идет суд между хозяйствующими субъектами, и пока идет суд, возникает ситуация: идет сверка неверно начисленного налога на имущество в компании “Инновации образования”, которая предоставляет университету недвижимость. Прошел перерасчет, в ходе которого выявилось расхождение. Налоговая приняла эту претензию, но в базах это не отразилось на данный момент».

По словам Лобова, внимание к «Синергии» вызвано победой в правительственном конкурсе. Не так давно вуз получил около 1 млрд руб. на популяризацию предпринимательства. На эти средства россиянам помогут раскрыть бизнес-способности и начать свое дело — все это в рамках национального проекта, за который отвечает министр экономического развития Максим Орешкин. Но при этом «Синергия» остается частным вузом, которому в российских условиях непросто работать, говорит директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина: «Многие из них шутят, что работаем мы практически так же, как казино. У них налоговые льготы связаны только с НДС, и у них есть нулевая ставка налога на прибыль в случае, если 90% образовательной деятельности. Но для любого современного университета это нереально. Поэтому большинство из них старается работать именно как неприбыльные организации. Конечно, ищут пути оптимизации, связанной с налоговой нагрузкой, потому что она очень большая».

Журналисты изданий The Bell и «Проект» писали, что у «Синергии» есть связи в Кремле, правительстве и Госдуме. Университет якобы выполняет «щепетильные» государственные заказы. Например, реконструкцию «Штурм Берлина» с макетом Рейхстага, которую посетил министр обороны Сергей Шойгу, оплатила именно «Синергия». А недавний Synergy Women Forum открыла представитель МИДа Мария Захарова.

«Синергия» планирует привести в Россию еще одну знаменитость — Арнольда Шварценеггера. Он выступит на форуме в Санкт-Петербурге в октябре. Туда же планировал приехать Тони Роббинс, но его выступление отменили из-за негативных отзывов. Вместо России Роббинс отправится в Казахстан.