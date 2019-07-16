Счет на вырост

По данным крупнейших российских брокеров, за последние два года средний счет розничного клиента значительно снизился. Это связано по большей части с притоком новой категории инвесторов, только начинающих использовать инструменты фондового рынка, в том числе приходя на него через онлайновые каналы продаж. Эксперты полагают, что в ближайшей перспективе маржинальность розничного брокерского бизнеса будет снижаться, однако через несколько лет рынок «отыграет свое» за счет роста объемов операций и эффективности деятельности.

Согласно опросу, проведенному “Ъ” среди крупнейших брокерских компаний, по большинству клиентов-физлиц наметилась тенденция к уменьшению среднего размера их счета. При этом само количество счетов резко выросло. По данным Московской биржи, у семи крупнейших брокеров число счетов за последний год выросло в два раза и достигло 2,64 млн шт.

«За три года показатель снизился на 50%. За вычетом 10% крупнейших клиентов средний счет сейчас составляет 320 тыс. руб.»,— отметил президент ГК «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, портрет клиента изменяется. Основной приток связан с переходом из банковских депозитов, ставки по которым стали неинтересными. В результате средний профиль клиента сместился от спекулятивного к умеренному и даже консервативному. «При этом для клиента фондовый рынок — относительно новое направление, он вкладывает в него сравнительно небольшую (редко больше 30%) часть накоплений, что ведет к сокращению среднего размера счета»,— поясняет господин Кочетков.

Руководитель дирекции брокерских операций Альфа-банка Сергей Рыбаков подтверждает, что средняя сумма брокерского счета в банке уменьшилась (на 15%), что «отражает расширение базы и приток менее крупных клиентов». В Сбербанке цифры не раскрывают, но признают, что снижение среднего чека «вполне естественно». «Все больше представителей среднего класса считают наличие инвестиционных продуктов нормой сбережения средств»,— подчеркивает исполнительный директор — начальник отдела развития электронной дистрибуции Сбербанка Константин Шульга. Незначительное сокращение (на 1%) показателя в 2019 году по сравнению с 2017–2018 годами фиксируют и в «Открытие Брокер».

Впрочем, статистика по рынку неоднородна. Так, в «ВТБ Капитал Инвестиции» не наблюдают снижения средних остатков на брокерских счетах — как в массовом сегменте, так и среди состоятельных клиентов. «За последние полтора года мы фиксируем рост средней суммы брокерского счета более чем на 35%»,— отметили в пресс-службе ВТБ. Директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Дмитрий Панченко указывает, что среди клиентов, пришедших через традиционные каналы, средний счет вырос на 20% (до 1,8 млн руб.). Впрочем, и он признает: «Когда на рынок, который был ранее доступен для узкой группы клиентов, начинают массово загонять всех, естественно, падают средние чеки». Это явление компания фиксирует «в новых для себя каналах». Так, клиенты, приходящие в компанию за счет новых онлайн-партнерств (проекты с Qiwi, «Яндекс.Деньгами», «МегаФоном»), имеют гораздо более низкие чеки — до 100 тыс. руб. В менее крупных с точки зрения числа клиентов компаниях наблюдается небольшой прирост среднего чека. По словам заместителя гендиректора по развитию «Велес Капитала» Анатолия Лукашова, в сравнении с 2017 годом «наблюдался прирост около 5%». «Общий средний счет очень сильно колеблется из-за развития многочисленных онлайн-услуг»,— отмечает гендиректор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов. К опросу не привлекалась розничная брокерская компания «Тинькофф Инвестиции», так как она активно работает на рынке лишь около года.

Такая ситуация в ближайшие годы может привести к снижению маржинальности розничного брокерского бизнеса. По словам руководителя департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карины Артемьевой, этому в краткосрочной перспективе будут способствовать «и вводимые ограничения на допуск к инструментам рынка для особо защищаемой категории инвесторов». Однако в среднесрочной перспективе рынок эту ситуацию отыграет. «Брокерам предстоит пройти тот путь, который ранее прошли розничные банки, в том числе сокращать операционные расходы за счет развития IT и автоматизации»,— говорит госпожа Артемьева. Кроме того, указывает эксперт, баланс может быть достигнут за счет резкого увеличения объемов розничного бизнеса и постепенного увеличения комиссий после органического насыщения рынка.

Мария Сарычева