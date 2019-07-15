Евросоюз одобрил санкции против Турции за геологоразведку на шельфе Кипра

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе одобрили введение санкций против Турции за геологоразведку на шельфе, который Кипр называет своей исключительной экономической зоной, сообщило немецкое агентство DPA. ЕС намерен сократить финансовую поддержку Турции и приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках. Санкции могут коснуться компаний и физических лиц, причастных к бурению.

В 2011 году американская нефтегазовая Noble Energy обнаружила на шельфе Кипра газовое месторождение с запасами в 150 млрд кубометров. Кипр хотел стать ключевым игроком в добыче газа. Анкара также претендует на добычу на месторождении, поскольку у Турции есть разногласия с Кипром по поводу северной части острова, длящиеся с 1974 года. В 2018 году корабли ВМС Турции блокировали буровую платформу итальянской компании ENI у берегов Кипра. По договору с кипрскими властями, она должна была изучить газовые месторождения в участке исключительной экономической зоны, расположенной на границе Республики Кипр и частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра.

В конфликте задействовано сразу четыре страны — Кипр, его основной союзник Греция, Италия как инвестор и Турция. Анкара считает, что Евросоюз не имеет полномочий для определения границ в Средиземном море. Bloomberg предполагал, что Анкара может развернуть российские системы С-400 вдоль южного побережья Средиземного моря, где ее суда ведут разведку шельфового газа в сопровождении военных кораблей.

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