Mail.ru Group встала между «Яндекс.Такси» и агрегатором «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» объявила о покупке крупнейшего агрегатора в стране — перевозчика «Везет». Сделка заметно укрепит позиции игроков и ужесточит борьбу за потребителя. Однако помешать слиянию могут Mail.ru Group и Федеральная антимонопольная служба. Удастся ли им это? Об этом —Яна Лубнина и Анастасия Ройзман.

Компания «Везет» называет себя крупнейшим игроком на российском рынке такси. Ее приложение работает в 123 городах страны. По условиям договора, «Яндекс. Такси» приобретет программное обеспечение и все call-центры перевозчика. В ближайшие три года корпорация вложит около 8 млрд руб. в развитие сервиса в регионах. При этом там обещают, что для потребителей ничего не изменится. Заказать машину по-прежнему можно будет в приложении обоих операторов. Что же касается тарифов, то поднимать их пока тоже не будут, уверена глава комиссии Совета федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова:

«Мы помним аналогичную сделку “Яндекса” и Uber. Это не привело к повышению цен, наоборот, стоимость поездок снижалась. Доступность и безопасность этих поездок повышалась.

Поэтому здесь потребители не пострадают, а сам рынок и контроль за безопасностью и соблюдением законодательства, который постоянно осуществляет “Яндекс. Такси”, только повышается. Соответственно, это снижает долю нелегальных перевозчиков и теневых финансовых схем, которые пока еще присутствуют».

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Компания «Везет» была образована два года назад в результате слияния пяти брендов, особенно популярных в регионах: «Сатурн», Red Taxi, «Рутакси», «Лидера» и одноименного перевозчика «Везет». Уже тогда на долю агрегатора приходилось более 12% рынка — больше чем у «Яндекса» и Uber. В планах компании было нарастить число заказов до 1,5 млн в день. Но слияние повлекло за собой рост не только прибыли, но и числа проблем. Именно «Везет» сейчас лидирует по количеству всевозможных нарушений, заявил председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов: «Без разрешения принимают водителей, полное отсутствие путевой документации, в частности, в Калуге прямо в офисе торгуют за 800 руб. этими листами. А путевой лист — это документ, который является хоть каким-то гарантом порядка. Когда водитель выходит на линию, он должен пройти предрейсовый осмотр, автомобиль должен быть проверен механиком. Всего этого нет. У компании “Яндекс” тоже не все чисто. Тем не менее, по отношению к ним повышенный общественный контроль».

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что пока не получали запрос от «Яндекса». При этом на возможное слияние компаний отреагировали в Mail.ru Group, заявив, что объявлять о сделке было неправильно. Как оказалось, корпорация может запретить агрегаторам объединяться. Виной тому заем, который в прошлом году Mail.ru выдала компании «Везет», пояснил партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин: «Компания Mail.ru Group является инвестором такси “Везет”. В рамках осуществления инвестиций она должна была дать конвертированный заем.

Соответственно, и это нормальная практика, в таких договорах часть сделки с ключевыми активами вполне может требовать согласия инвесторов. На что Mail.ru Group и ссылается».

В пресс-службе компании «Везет» заявили, что не нарушали условий соглашения и намерены и в дальнейшем соблюдать все договоренности. По данным СМИ, перевозчик готовится вернуть Mail.ru Group выданный заем. Если стороны договорятся, сделка по объединению компаний «Яндекс.Такси» и «Везет» может быть закрыта до конца года.