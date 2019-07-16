Табак уходит в тень

Оборот нелегального табака на Урале составляет 13% общего рынка, сообщила компания British American Tobacco (BAT) на круглом столе в Уральской торгово-промышленной палате (УТПП). Наиболее распространен контрафакт из Белоруссии и Казахстана. Общий оборот нелегального рынка в регионе составляет порядка 1 млрд руб. По данным надзорных ведомств, чаще всего контрафакт реализуют мелкие торговые точки, которые никто не проверяет.



Состояние нелегального табачного рынка на Урале обсудили на круглом столе в УТПП. По данным руководителя отдела по борьбе с нелегальной торговлей BAT в России Игоря Черкасского, в УрФО этот показатель составляет 13%, в целом по стране нелегальна каждая 10-я пачка. В Свердловской области на нелегальную продукцию приходится 5,5% рынка, в Челябинской — более 20%.

«Мы выделяем четыре вида нелегального табака: контрабанда сигарет для продажи в дьюти-фри, производство внутри страны — подделка под известные марки или ноунейм-бренды, продающиеся с фальшивой торговой маркой, и незаконные перемещения из стран ЕАЭС»,— перечислил господин Черкасский. На последний вид, по его словам, приходится 45% нелегальных сигарет в РФ. «Наиболее распространены нелегальные сигареты из Белоруссии, Казахстана, подделки и контрабанда»,— уточнил господин Черкасский. На продукцию из стран ЕАЭС приходится 5,3% от всего табачного рынка, 3,9% — подделки, 2,7% — контрабанда, 1,1% — подозрительная акцизная марка.

«Дело в том, что стоимость нелегально ввозимой продукции из стран ЕАЭС существенно ниже легально импортируемой и производимой на территории РФ. Так, средняя цена на пачку в России составляет 113 руб., из которых большая часть — акциз и НДС, цена нелегальной продукции — порядка 50 руб.»,— пояснил господин Черкасский.

Оборот рынка нелегального табака в РФ, по данным BAT, составляет порядка 70 млрд руб. в год и около 1 млрд руб. в год в Свердловской области. Это примерно десятикратный рост рынка за последний три года, констатировал Игорь Черкасский.

С ним согласна управляющий по корпоративным вопросам региона Philip Morris International (PMI) в России Анна Бушлякова. «Однако власти в Свердловской области одни из первых начали работать над этим. На комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при губернаторе обсуждалось, как наладить взаимодействие между силовыми и надзорными ведомствами, пресечь или уменьшить динамику роста оборота»,— рассказала она, не конкретизировав меры. По ее данным, за полгода в регионе было изъято 550 тыс. пачек нелегальной продукции. Этот объем за полгода сопоставим с объемом за весь прошлый год.

Решить проблему, по мнению участников рынка, поможет обезвреживание каналов поставки и работа с розницей, в перспективе — гармонизация акцизов с ЕАЭС. Однако госорганы в борьбе с контрафактом также сталкиваются с трудностями. По словам представителей УФНС по Свердловской области, по оптовому обороту незаконной продукции обращений они не фиксировали, а розничный оборот контролирует Роспотребнадзор. «В основном контрафактную продукцию реализуют мелкие торговые объекты, которые мы в плановом порядке проверить не можем, а основания для внеплановой проверки у нас отсутствуют»,— призналась начальник отдела надзора по гигиене питания свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Шелунцова.

В МВД также не заинтересованы в инспектировании мелких торговых точек. «Нас интересуют только объемы, а еще надо подтвердить сбыт, если мы говорим про ст. 171 УК РФ “Незаконное предпринимательство”. Есть незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК РФ), но здесь новая проблема: фигурант. Продавец же не будет фигурантом. И дела приостанавливаются за неустановлением фигуранта»,— пояснил представитель ГУ МВД по Свердловской области. Полиция в текущем году возбудила уже 11 уголовных дел по факту незаконного оборота табачной продукции (в прошлом году всего два).

Анна Лапина