Восточная Европа стареет быстрее Западной

По прогнозам МВФ, к 2050 году население стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы снизится на 12%, а работоспособное население — на 25%. Проблема сокращения и старения населения может оказаться для этих стран более острой, чем для Западной Европы, потому что они все еще недостаточно богаты, чтобы эффективно решать их.

Страны Восточной Европы сталкиваются с проблемой сокращения и старения населения в большей мере, чем страны Западной Европы, так как здесь старение населения происходит на фоне того, что ВВП на душу населения в этих странах все еще вдвое ниже. Об этом в понедельник заявил заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Тао Чжан. Господин Чжан выступил на конференции, посвященной будущему Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и прошедшей в хорватском Дубровнике. В этот регион МВФ включает 20 стран, в том числе и Россию.

По словам господина Чжана, население этих 20 стран к 2050 году может снизиться на 12%, но еще сильнее снизится население работоспособного возраста — на 25%, то есть на каждого работающего будет приходиться вдвое больше пенсионеров, чем сейчас.

«В этом регионе население стареет раньше, чем становится достаточно богатым, что делает ситуацию худшей, чем в Западной Европе,— заявил господин Чжан.

— Демографические проблемы могут существенно замедлить экономический рост. Сокращение трудовых ресурсов и более низкая производительность пожилых сотрудников вместе с ростом давления на государственный бюджет может стоить этим странам около 1% ВВП в год». По подсчетам МВФ, к 2050 году ВВП на душу населения в этих странах достигнет 60% от западноевропейского против 52% сейчас, но без демографического давления он мог бы составить 74%.

По мнению господина Чжана, среди способов решения проблемы — повышение пенсионного возраста, стимулирование людей, в том числе пенсионеров, к поиску работы, а также привлечение иностранных работников.

Последняя мера встречает сопротивление в странах Восточной Европы из-за сильных антииммиграционных настроений, меры по повышению пенсионного возраста также воспринимаются населением довольно негативно. Еще одним решением может стать растущая автоматизация разных отраслей: «Многие беспокоятся, что роботы заменят работников-людей. Но в этом регионе рост автоматизации совпал с ростом занятости»,— отмечает господин Чжан.

Яна Рождественская