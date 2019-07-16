Геи не пройдут по ХМАО

Администрации 11 городов Ханты-Мансийского автономного округа отказали ЛГБТ-активисту Николаю Алексееву в проведении гей-парадов и ЛГБТ-пикетов из-за несоответствия формата мероприятий ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Податель заявок намерен оспорить отказы в судах, включая Европейский суд по правам человека.



О запрете проводить гей-парады в ХМАО рассказал Николай Алексеев на своей странице «ВКонтакте». По его словам, он направил уведомления о проведении акций властям Покачей, Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Излучинска, Сургута, Белого Яра, Нефтеюганска, Пойковского, Пыть-Яха и Когалыма. В частности, он подал заявку на проведение в Когалыме пикета за превращение города в российскую гей-столицу и центр российского и международного гей-туризма, а также за возвращение мэра Москвы Сергея Собянина на пост главы администрации Когалыма (господин Собянин возглавлял мэрию в 1991–1993 годы).

Власти всех городов ХМАО отказали господину Алексееву в проведении мероприятий. По его словам, они ссылались на ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Например, рабочая группа по рассмотрению уведомлений в Нефтеюганске пришла к выводу, что гей-парады «ведут к отрицанию семейных ценностей, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и формируют неуважение к родителям и (или) другим членам семьи».

Кроме того, городские администрации ссылались на закон ХМАО — Югры №81, запрещающий проведение мероприятий на территориях, прилегающих ближе, чем на 50 метров, к объектам социального обслуживания, культуры, здравоохранения, науки, спорта, учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере предупреждения и ликвидации ЧС, а также к помещениям, в которых размещены органы госвласти и местного самоуправления. Так, администрации Когалыма указала, что место проведения пикета за возвращение Сергея Собянина находится рядом с детским игровым комплексом, а администрация Излучинска — что гей-парад будет проходить по территориям, прилегающим к зданиям судов, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта.

«Все отказы в экстренном порядке обжалованы в местных судах, а дела при необходимости будут доведены до Европейского суда по правам человека»,— пообещал господин Алексеев.

Господин Алексеев последние три года добивается проведения гей-парадов на всей территории страны, называя свою инициативу «беспрецедентной кампанией в мировой истории». По его данным, он подал заявки в 380 городов в 81 из 85 субъектов РФ. У господина Алексеева уже есть успешный опыт обращения в ЕСПЧ. Например, в октябре 2010 году европейский суд постановил, что запреты гей-парадов в Москве с 2006-го по 2008 год нарушают статьи 11, 13 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В 2017 году ЕСПЧ признал неправомерным запрет ЛГБТ-пикетов в Москве в 2009 году, а в 2018 году — неправомерным запрет гей-парадов в городах России в целом. В июне 2017 года ЕСПЧ постановил, что российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних (ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») является дискриминационным и нарушает статьи 10 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Мария Деменева