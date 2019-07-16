Волейболисты на такое и не замахивались

Мужская сборная России отстояла звание победительницы одного из наиболее престижных волейбольных соревнований — Лиги наций. Под руководством нового тренера Туомаса Саммельвуо, без нескольких опытных игроков в составе в решающем матче финального турнира в Чикаго она победила в четырех сетах его хозяев — американцев.

Российский мужской волейбол добился множества значительных побед. Но эта, несомненно, займет в довольно длинном списке место заметное — из-за своей неординарности, незапланированности, что ли. Эту ее особенность предельно искренне сформулировал еще не успевший справиться с эмоциями после финального матча наставник команды Туомас Саммельвуо: «Не думаю, что мы рассчитывали выиграть, когда начинали…» Он имел в виду, конечно, не конкретную, только что закончившуюся игру, а весь турнир целиком.

Его, действительно, сложно было воспринимать как-то иначе, нежели «разгонный», соревнование на перспективу. Финну Саммельвуо, которому сборную доверили совсем недавно — в марте, нужно было адаптироваться в этой должности. А состав на Лигу наций не предполагал вроде бы задачи во что бы то ни стало биться именно за титул. Год назад российская команда тоже взяла золото Лиги наций. И тогда MVP «Финала шести» был признан Максим Михайлов, а в символической сборной вместе с ним очутился еще и Дмитрий Мусерский. Так вот, в Чикаго не было ни того, ни другого, ни еще некоторых матерых игроков. И на предварительном этапе, и в «Финале шести» российская сборная была почти полностью скроена из волейболистов, прорвавшихся в нее уже по ходу нынешнего олимпийского цикла, после Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. На четверть — из волейболистов, до текущего сезона не позиционировавшихся в качестве «железных» кандидатов, людей с минимальным или нулевым опытом топовых состязаний.

И эта сборная, конечно, совершила примерно такой же прыжок выше собственной головы, какой весной совершил клуб Саммельвуо — кемеровский «Кузбасс», не слишком высоко котировавшийся, не обладающий роскошной в плане звучности фамилий заявкой, но в финальной серии чемпионата страны убедительно расправившийся с волейбольным монстром — казанским «Зенитом».

В прыжок уместился ровно, без явных сбоев проведенный предварительный этап и этап финальный, на котором Саммельвуо применил тактическую хитрость. После выигрыша у французов на заключительный матч в группе он не выставил нескольких игроков основы, включая определяющих игру в атаке Егора Клюку, Дмитрия Волкова и Виктора Полетаева. Сборной США россияне уступили в трех сетах, но мимо полуфинального матча проскочить при любом результате не могли, а в нем разделались с триумфаторами прошлогоднего чемпионата мира поляками, чтобы вслед за ними вновь столкнуться с великолепно готовыми к домашнему «Финалу шести», собравшими практически всех звезд американцами.

На этот раз российская стартовая шестерка была боевой, а ход и исход матча — совершенно иными, чем в групповом раунде. Главного забойщика соперников Мэтью Андерсона надежно закрыли, доигровщики Волков с Клюкой терзали хозяев, компенсируя некоторый дефицит очков у диагонального Полетаева, убойными ударами, пасующий Игорь Кобзарь — тонкими передачами, а никому особенно не известный до поездки в Чикаго блокирующий Иван Яковлев аккуратностью и меткостью добился признания лучшим игроком турнира в своем амплуа. Американская команда, казавшаяся жутко мощной, у такой сборной России сумела отжать всего один сет. Остановить ее на пути к неординарному, «внеплановому» успеху она была бессильна.

Впрочем, неординарность не отменяет пары оговорок и напоминаний. Допустим, оговорку насчет того, что Лига наций — это все-таки, как ни крути, турнир, рассматривающийся всеми сборными прежде всего как подготовительный к важнейшим состязаниям сезона. А важнейшие сборной России предстоят совсем скоро: в августе — олимпийская квалификация, за ней — чемпионат Европы. Или напоминание о прошлогодней истории. В предыдущем розыгрыше Лиги наций российская сборная выступила еще ярче, чем в нынешнем. В «Финале шести» она подарила соперникам в четырех матчах в общей сложности одну партию, в полуфинале не заметила страшных бразильцев, а закончила турнир разгромом хозяев — французов. За блестящей Лигой наций между тем последовал невыразительный по меркам сборной чемпионат мира в Италии и Болгарии. На нем она оступилась перед полуфинальной стадией, оставшись без медалей, а ее тренер Сергей Шляпников, чья работа некоторое время заслуживала исключительно комплиментарные отзывы, расстался со своим постом, занятым в итоге Саммельвуо, рванувшим с места в карьер.

Алексей Доспехов