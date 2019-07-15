Audi A3 получит «внедорожную» версию Allroad

Компания Audi в новом поколении модели A3 готовит модификацию, ранее недоступную для автомобиля, сообщает Autocar.

По данным издания, новинку построят на переработанной платформе MQB, что позволит использовать не только бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания, но и гибридные силовые агрегаты.

Также автомобиль станет легче и получит новые технологии — от систем активной безопасности и беспилотного вождения до цифровых решений в области комфорта и мультимедиа.

В линейку модификаций Audi A3 войдут 5-дверный хэтчбек и седан, спортивная RS-версия, а также гибридное исполнение E-Tron и «внедорожный» вариант Allroad. Из-за низкого спроса автомобиль лишится 3-дверной версии и кабриолета, а создание 4-дверного купе на базе Audi A3 отложено на более поздний срок.

Напомним, текущее поколение Audi A3 выпускается с 2012 года. На российском рынке модель стоит от 1,6 млн руб.