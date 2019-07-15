Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей

Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. «Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы»,— сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.

Судебные разбирательства ведутся не только в России, но и за границей. По словам господина Фрадкова, «это работа не на один год».

«Что касается нашей судебной тяжбы именно с бывшими акционерами, контролирующими банк лицами, принимавшими решения, подписывавшими определенные сделки по выводу активов,—таких требований у нас на 282 млрд руб.»,— уточнил Петр Фрадков.

Напомним, на базе Промсвязьбанка создается опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Петр Фрадков сегодня, 15 июля, заявил, что организация к концу года планирует сопровождать 50% гособоронзаказа.

О динамике показателей банка — в материале “Ъ” «Промсвязьбанк прирос оборонкой».