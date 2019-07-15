The Bell: ФНС заблокировала счета бизнес-школы «Синергия»

ФНС заблокировала операции по счетам шести компаниям, связанным с бизнес-школой и частным университетом в России «Синергия». Как сообщает The Bell, они могут принимать переводы, но не проводить трансакции сами. По информации издания, под блокировку подпали и счета четырех компаний ректора «Синергии» Вадима Лобова.

Согласно данным в базе «СПАРК-Интерфакса», были заблокированы средства как минимум на 21 банковском счете. Среди подпавших под блокировку три юрлица «Синергии»: «Школа бизнеса “Синергия”» (форум «Территория бизнеса» и программы МВА), «Бизнес-Образование» (в частности, проводит Synergy Global) и «Бизнес-Форумы». Как отмечает издание, сумма долга «Синергии» перед бюджетом неизвестна, но журналисты обнаружили исполнительные листы как минимум на 27,3 млн руб. По словам Вадима Лобова, сумма задолженности «почти вдвое меньше».

Глава бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов заверил The Bell, что «все счета уже разблокированы, по крайней мере, мы отправили все документы для этого». Он отметил, что блокировка была «операционной». Господин Лобов добавил, что «по некоторым юрлицам действительно есть вопросы», назвав эти вопросы несущественными. По его мнению, ничего странного в том, что счета оказались заблокированы одновременно, нет.

Также The Bell пишет, что господа Аветов и Лобов продали свои доли в ООО «Школа бизнеса Синергия». Принадлежавшие Вадиму Лобову 90% перешли гражданину Гватемалы Мариано Геррера. В «Синергии» утверждают, что такого человека не знают, а школа по-прежнему остается в группе компаний.