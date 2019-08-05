Сегодня день рождения у первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко

Ее поздравляет председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин:

— Дорогая Татьяна! Поздравляю тебя с днем рождения! При твоем непосредственном участии в России удалось создать современную государственную финансовую систему — одну из наиболее развитых в мире, что неоднократно подтверждалось международными оценками. Она позволила обеспечивать финансовую устойчивость страны и решать самые насущные государственные задачи. Отдаю дань твоему профессионализму и потрясающим личным качествам — настойчивости, вниманию к коллегам, доброжелательности. Мы много лет работали вместе и стали друзьями, я этому очень рад. Ты умеешь создать доверие и уют. Знаю, как ты любишь искусство, сама всегда проявляешь инициативу в коллективных творческих мероприятиях, это преображает мир вокруг. Желаю твоей семье и друзьям счастья и удачи!

Поздравления передает первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов:

— Уважаемая Татьяна Геннадьевна! Примите мои сердечные поздравления по случаю юбилея! С честью выполняя свой служебный долг, Вы вносите большой вклад в развитие и совершенствование финансово-бюджетной сферы. Вашей деятельности всегда присущи истинный профессионализм и преданность делу, а уникальный опыт и по сей день позволяет Вам принимать конструктивные решения, направленные на стабильное развитие отечественной экономики. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, душевной гармонии и новых достижений!

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