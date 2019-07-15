Главные новости к утру 15 июля

Эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов планируют расширить на всю страну, сообщил замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в этом году проведет эксперимент с выдачей наличных при покупке в магазинах «Пятерочка», однако АБР отмечает, что возможность снятия денег в кассах обязывает совершить покупку, а это можно трактовать как нарушение прав потребителей. Об эксперименте.

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек отметил, что «Москва должна использовать свой последний шанс» для «спасения» договора. О разногласиях вокруг ДРСМД.

Нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. в освоение Арктики, но для этого нужны налоговые льготы в 2,6 трлн руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина президенту России Владимиру Путину. По словам представителя Минфина, такая льгота обернется для бюджета потерями 250 млрд руб. в год.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил 90-процентную уверенность, что Россия до 21 июля вернет украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. О ситуации.

О предстоящих 15 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.