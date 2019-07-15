Эксперимент по снятию наличных в кассах магазинах планируют расширить на всю страну

Крупнейшие российские банки заинтересованы в расширении эксперимента по снятию в кассах магазинов наличных с карт по всей стране, сообщили «Известия» со ссылкой на замглаву Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова. ЦБ РФ поддерживает эту инициативу.

По информации издания, X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в этом году проведут эксперимент с выдачей наличных при покупке в магазинах «Пятерочка». АБР отметила, возможность снятия денег в кассах обязывает что-то купить, а это можно трактовать как нарушение прав потребителей. По словам господина Войлукова, ассоциация обратилась в Роспотребнадзор с этим вопросом, но ответа пока не последовало.

Руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута заявил, что регулятор поддерживает эту инициативу и отметил, что Банк России на Дальнем Востоке реализует пилотный проект по получению наличных в кассах магазинов в рамках повышения финансовой доступности.

«Известия» сообщили, что «Сбербанк» также инициировал аналогичный пилотный проект в торговых точках малого и среднего бизнеса в удаленных пунктах некоторых регионов. По информации банка, большие торговые сети вместе со «Сбербанком» могут внедрить этот сервис в сентябре.

Напомним, в начале года Visa предписала российским банкам к апрелю обеспечить возможность снять наличные в кассах магазинов по картам. В марте стало известно, что с июля запустить услугу по снятию наличных через кассы магазинов намерен Сбербанк. Предполагается, что услугой смогут также воспользоваться владельцы карт MasterСard и Visa.

Будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».