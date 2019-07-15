«Ведомости» узнали о просьбе Сечина выдать 2,6 трлн рублей льгот нефтяникам на освоение Арктики

Нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. в освоение Арктики, но для этого нужны налоговые льготы в 2,6 трлн руб., сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» президенту России Владимиру Путину и расчетах аудиторской компании KPMG к нему. Господин Сечин просит президента поддержать проект федзакона о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов.

Отмечается, что господин Путин на письме написал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву: «Проработать предложение и доложить». В письме господин Сечин сообщил о проекте «Восток ойл», объединяющий несколько месторождений. Ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд руб. Исполнительный директор «Роснефти» добавил, что к проекту присоединяются «первоклассные международные инвесторы», но не назвал их.

Инвестиции, по словам господина Сечина, превысят 5 трлн руб., а в презентации KPMG указана сумма выше — 8,5 трлн руб. Вклад проекта в ВВП эксперты KPMG оценивают до 2% в год до 2050 года, а в бюджет — 4,4 трлн руб. Господин Сечин оценил проектное финансирование в России под 11-12% , а под это нужны иностранные партнеры, для которых важны долгосрочные фискальные условия, а они, по мнению господина Сечина, подразумевают налоговые льготы.

Эксперты KPMG подсчитали, что для участников «Восток ойла» льготы составят 2,6 трлн руб. На положительный финансовый поток в 25 млрд руб. проект выйдет к 2027 году. По словам представителя Минфина, такая льгота обернется для бюджета потерями в 250 млрд руб. в год.

Ранее «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» обратились к президенту с просьбой предоставить льготы для создания проекта по доставке нефти через Северный Ледовитый океан в Европу и Азию. Льготы нужны, чтобы компании могли создать единый арктический кластер из четырех месторождений (Тагульского, Сузунского, Лодочного и Пайяхского), связать их нефтепроводом и отправлять до 100 млн т нефти в год по Северному морскому пути.

Ранее РБК сообщил, что бывший президент «Роснефти» владелец «Нефтегазхолдинга» Эдуард Худайнатов попросил о новых мерах господдержки для своего проекта по добыче нефти в Арктике — Пайяхского месторождения.

Подробнее о совместном проекте «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» — в публикации “Ъ”.