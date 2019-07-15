Главные анонсы 15 июля

В Тольятти пройдет форум моногородов. Среди участников — министр экономики России Максим Орешкин. Он собирается приехать на форум за рулем Lada Xray. По словам главы ведомства, такая поездка поможет сделать выбор между строительством новой платной трассы Москва—Казань и полной реконструкцией трассы М7 «Волга».

В Киеве апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Напомним, в январе Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы. Сторона обвинения запрашивала 15 лет. О приговоре

Наблюдательный совет ассоциации «Турпомощь» рассмотрит вопрос о соответствии директора ассоциации Александра Осауленко занимаемой должности. Как сообщали российские информагентсва со ссылкой на источники, в последнее время работа господина Осауленко вызывала много нареканий со стороны Минэкономразвития, Ростуризма, а также значительного числа туроператоров и представителей турагентского сообщества.

В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная реализации национального проекта «Культура». В пресс-конференции примут участие министр культуры Владимир Мединский и режиссер Андрей Кончаловский. О существовании нацпроекта «Культура» знают только 12% россиян, показал социологический опрос Аналитического центра НАФИ и Совета федерации. При этом только 7% россиян понимают, что представляют собой национальные проекты. Подробнее о результатах исследования

С 15 по 23 июля в Будапеште пройдет чемпионат мира по фехтованию. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях. На прошедшем в июне в Германии чемпионате Европы сборная России завоевала 9 наград, 4 из них золотые.