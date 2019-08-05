Ракеш Шарма, Леонид Кизим и Юрий Малышев на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-10» — «Союз Т-11»

Первый индийский космонавт, майор ВВС Индии Ракеш Шарма (на фото — слева), в апреле 1984-го стал 138-м человеком, оказавшимся в космосе. По советской программе Интеркосмос он в качестве космонавта-исследователя стартовал в составе экипажа корабля «Союз Т-11» (командир — Юрий Малышев) и, проведя в космосе чуть менее восьми суток, вернулся на Землю. Со станции «Салют-7» майор Шарма провел фотосъемку северных районов Индии на предмет строительства ГЭС в Гималаях, а также поговорил по телефону с тогдашним премьером Индирой Ганди. Космическим туризмом эту программу никто не называл, но на жест доброй воли она была, безусловно, похожа больше, чем на реальный прорыв страны к звездам.

Кто бы тогда подумал, что 35 лет спустя учителя будут присматриваться к космическим успехам своих учеников? А, похоже, приходится. Начав свой путь к звездам далеко не первой, Индия в XXI веке энергично включилась в космическую гонку, с ходу выбрав свой путь — оптимальное соотношение эффективности и затрат. В 2004-м страна с первой попытки отправила космический зонд на Марс, сейчас на подлете к Луне ее станция с индийским луноходом, через пару лет — к 75-летию независимости — планируется запуск пилотируемой программы. При этом страна явно включается в конкуренцию на рынке коммерческих запусков. Что немудрено: ведь стоят многие из этих индийских космических антреприз дешевле, чем съемки голливудских фильмов. Как это у них получилось и что за свой путь нашла Индия к звездам — на с. 22 этого номера.