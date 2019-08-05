«Актер кино прежде всего должен обладать гибким здоровым телом, уметь боксировать, драться, прыгать из окна»,— перечислял необходимые качества для будущих звезд немого кино корреспондент. При этом у каждого преподавателя техникума была своя изюминка. Так, ученики курса Льва Кулешова занимались биомеханикой и делали ставку на игровые этюды. Ни тебе сценической речи, ни музыкальных дисциплин. Зато есть «одно важное свойство, без которого киноартист не достигнет на экране никакого эффекта,— владение своим лицом». Ведь «мимика, умение гримироваться — это то, чему можно научиться. Но лишь природный дар может дать кинематографическому актеру возможность перевоплощаться в каждой роли». Чтобы не быть голословным, корреспондент дает к тексту фотографии неизвестной ученицы техникума. Девушка то предстает в образе благочестивой монашки, то бросает томный взгляд из-под длинной пушистой челки, то по-комсомольски открыто смотрит в светлое будущее. Но самыми удачными, судя по снимкам, у нее получились роли рабочей фабрики и дамы легкого поведения. «При всех этих перевоплощениях она не употребляет никакого грима»,— спешит заверить читателей «Огонек» и выражает надежду, что творческие мастерские «дадут русской кинематографии необходимых актеров как раз в нужный момент». И ведь действительно — спустя всего лишь год в мировой прокат выйдет легендарный «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, который и по сей день считается одной из лучших картин всех времен и народов. К слову, среди актерского состава фильма был и ученик техникума — Андрей Файт.