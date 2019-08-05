Международный день светофора — 5 августа. Именно в этот день в 1914 году в американском Кливленде был установлен электрический аппарат с красным и зеленым фонарями. В СССР первый светофор появился в Москве в 1930 году. В 1960-х годах получили распространение светофоры для пешеходов — прямоугольной формы с надписями «стойте» и «идите». К концу 1970-х их заменили на привычные сегодня с «человечками».

Суздаль отмечает 995-летие 10 августа. Первые упоминания о Суздале относят к 1024 году. В 1238 году город был разорен монголо-татарскими войсками, в 1611 году — польско-литовскими интервентами. А в середине XVII века в Суздале началось интенсивное строительство — в это время и были сформированы все ныне существующие архитектурные ансамбли этого знаменитого города-музея Владимирской области.

День физкультурника в России с 1939 года отмечают во вторую субботу августа (10). В Ульяновске 80-летие Дня физкультурника отпразднуют «полумарафоном мечты», в Челябинске — летним фестивалем ГТО, в Туле — турниром по русским шашкам, в Железноводске — массовым восхождением на гору Железную, а в Кемерове пройдет самый масштабный чемпионат России за всю историю парашютизма и фестиваль «НЕБОФЕСТ-2019».

День строителя (11) в Екатеринбурге отметят шоу танцующей техники — огромные экскаваторы станцуют с гимнастками, а мини-погрузчики исполнят танго. В Санкт-Петербурге на торжественной церемонии будут подведены итоги конкурса профмастерства. В Набережных Челнах и других городах состоятся концерты. А на Кузбассе в честь праздника организован первый региональный фестиваль строительных профессий.

Холодные утренники на Анну Зимоуказательницу (7) предвещают холодную зиму: «Анна зиму сряжает». Какова погода в этот день до обеда, такова будет зима до декабря, какова погода после обеда, такова после декабря. Светлая и ясная Анна — к холодной зиме, а дождливая — к снежной. На Ермолая (8), как правило, выпадает теплый день, начинается ранний сбор яблок. Если на Калинника (11) туман — жди холода.