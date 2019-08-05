Мужчина и женщина

Наталья Радулова

За измены мужья перед своими женами извиняются по-разному. Павел Мамаев, которого супруга Алана обвинила в том, что он «семью променял на шлюху» — именно из-за его любовницы началась череда знаменитых конфликтов футболистов в Москве,— прямо из Бутырки заказывал домой роскошные букеты алых роз. Певец Джастин Бибер, после того как был пойман на переписке с бывшей, тут же подарил своей нынешней дом в Беверли-Хиллз за 8,5 млн долларов. Звезда «Манчестер Юнайтед» Энтони Марсиаль публично извинился перед беременной невестой после того, как переспал с какой-то там моделью: «Я делал ошибки, и мне жаль. Это больше не повторится». Житель московского района Марьино залез на дерево, чтобы поговорить с обиженной женой: виноватый бодро вскарабкался по веткам на высоту пятого этажа, однако спуститься самостоятельно не смог, пришлось вызывать МЧС. В Костроме мужчина, чтобы оправдаться перед любимой за загул, ограбил цветочницу. А экс-участник «Дома-2» бомбардировал благоверную стихами в соцсетях, призывая на помощь подписчиков: «Ты извини, прости меня, сердиться долго так нельзя. Обида ведь тебе вредит, Душевных сил она лишит».

Оригинально решил принести свои извинения житель Техаса — он сделал настоящее тату со словами раскаяния. Ошалевший мастер в тату-салоне несколько раз переспросил, точно ли клиент этого хочет. Но парень был непреклонен: кольщик, коли! В итоге надпись шла от груди до самого пупка: «Я, Хосе Эль Торрес, добровольно сделал это тату, чтобы вернуть доверие жены после той боли и страданий, которые я принес в наш брак. Я: лжец, изменщик, манипулятор, обманщик, любитель проституток, нечестный и не умеющий уважать». Фотографию татуировки даже опубликовали в СМИ, но неизвестно, был прощен мистер Торрес после этого или нет. Многие читатели решили, что такая наколка — худший способ исправить проблемы в семье: «Бедная женщина будет это видеть всегда, когда муж снимет футболку. Каждый день эта надпись будет ей напоминать о том, что это за человек». Впрочем, нашлись и защитники: «Похоже, Хосе и правда сожалеет. И разве нам об этом судить? Время рассудит его и его возлюбленную. Отношения — это всегда сложно».

Я таких отчаянных не знаю. Изменщики, о которых я слышала, просили прощения куда сдержаннее. Как в том анекдоте: «Я сделал для восстановления наших отношений все: лайкнул ее фотку». Обычно они что-то там бубнят и дарят цветы — не потому ли в России больше цветочных магазинов, чем в какой-либо другой стране, что изменяют у нас чаще? Один гражданин, пойманный с гетерами в сауне, заявил супруге: «Ну, знаешь, ты тоже виновата» — она так обалдела, что рассказывала потом об этом всем знакомым. Другой ходил туда-сюда, плакал то с женой в Мытищах, то с любовницей в Отрадном, каялся, страдал, всех измучил и в итоге уехал один в Таиланд. Третий, изгнанный к маме, написывал подруге жизни в WhatsApp всякие романтичные вещи, а та удивлялась: «Спустя десять лет брака поэтом стал вдруг!»

Наивная. В рунете полно страничек, подсказывающих «Как извиниться перед любимой в стихах», «Как попросить прощения за измену в смс», «Как раскаяться за адюльтер своими словами». Там полно заготовок вроде: «Прошу прощенье у тебя, Самая прикрасная жына, Я виноват перед тобой, Сглажу вину любой ценой!» — неверные мужья, включая участников «Дома-2», наверняка оттуда вдохновение черпают. А что еще остается, когда не хватает смелости для тату, денег для дома в Беверли-Хиллз и любви — для верности?