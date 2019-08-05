Сталь жизни

Недавно страна отметила День металлурга. В Старом Осколе событие получилось особенное: отмечали не только профессиональный праздник, но еще и юбилей — 45-летие Оскольского электрометаллургического комбината, без которого и сам город представить сегодня трудно.

Фото: Дмитрий Лебедев Текст: Александр Трушин

Юбиляр — Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) — седьмой в России по объемам выпуска продукции. И единственный в стране, где действует полный цикл бездоменного производства стали

45 лет назад, когда комбинат запускался, эта технология была революционной для своего времени. Такой, впрочем, остается и теперь: она позволяет выплавлять сталь в электропечи, без домны, без кокса, и сразу такой марки, такого качества, как нужно заказчику. Сегодня на ОЭМК варят 2 тысячи марок стали, каждую — по «индивидуальному заказу». И вовсе не случайно Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК, говорит об уникальной «оскольской школе сталеварения». Половина продукции идет на внутренний рынок, половина — на экспорт. А экспорт это 33 страны на пяти континентах, где есть автомобильные и машиностроительные предприятия, которым нужна оскольская сталь.

Анатолий Рахманин — вальцовщик стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №2 ОЭМК, почетный металлург РФ. На предприятии с 1995 года Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Производственный цех АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Молодых на предприятии много. Сортировщик — сдатчик металла Карина Бем Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Сегодня комбинат берет новую технологическую высоту — первым в России с нуля внедряет цифровую платформу, которая объединяет все производственные процессы в рамках комплексной программы «Индустрия 4.0». И вовсе не случайно в День металлурга в Старом Осколе звучали пожелания самим себе: «Успехов в четвертой промышленной революции — здесь и сейчас!»

Новая набережная — подарок комбината Старому Осколу Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ К празднику ученики местной художественной школы и волонтеры «Металлоинвеста» разрисовали фасады нотными знаками Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Юбилей ОЭМК стал праздником для всех горожан Фото:Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

…ОЭМК, в отличие от других металлургических заводов, окружен живым лесом, а на разделительных полосах городских проспектов цветут розы. Комбинат, словом, природе не мешает, а памятник Огурцу в центре города убедительно свидетельствует: еще и помогает — знаменитый оскольский сорт выращивает агрофирма, созданная при заводе, который специально сюда даже пчел завез для опыления. Так закаляется сталь в эпоху четвертой промышленной революции.