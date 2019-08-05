Отдать данные

Власти обязали международные системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести серверы в Россию — соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Блогеры озадачены.

Дорогой отпуск

Аиша : «Перенос всех персональных данных — это колоссальные деньги. То-то владельцы международных систем бронирования, наверное, радуются. Хотя за все это, подозреваю, в итоге заплатит обычный авиапассажир. Готовьтесь, билеты на следующий отпуск станут дороже процентов на 20».

Под колпаком

ВиК : «Наши спецслужбы расстраиваются, что о перелетах россиян внутри собственной страны сейчас знают иностранные спецслужбы. Наши хотят знать все это сами. Большой русский брат следит за тобой, Иван Иваныч, когда ты летишь с женой к теще в Анапу!»

Профит

Ринат М .: «"Президент Utair заявил, что перенос систем отрицательно повлияет на отрасль и приведет к росту цен на билеты". Все это задумано не из соображений безопасности. Банально нужно поднять цены на авиаперевозки. Поэтому они только сделают вид, что сервера перенесены в Россию. Да и не так дорого перенести сервер, если уж на то пошло. Профит!»

Занавес

Volen : «В итоге от нас отвернутся все сервисы международные. А ведь наши власти упорно требуют и требуют перенести к нам вообще все! Зачем? Будем опять сидеть за железным занавесом — со всем своим?»

Куплю данные

Elkimotalki : «А в чем проблема? Личные данные пассажиров будут храниться в России, разве плохо? Тем более они сразу же будут на Митинском радиорынке».

Все ясно

Ty3ik : «Ага, а потом выяснится, что данные утекают, и нужным людям понятно, когда кто уедет. Можно квартиру пограбить».

Подготовила Наталья Радулова

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479 госслужащих

были уволены «в связи с утратой доверия» по представлению прокурора за первые шесть месяцев 2019-го. По данным Генпрокуратуры, основные нарушения связаны с неисполнением обязанностей и несоблюдением запретов. После проверок по всей стране на чиновников завели почти 2 тысячи уголовных дел, к административной ответственности привлекли 3,8 тысячи человек. Однако в целом коррупция пошла на спад: в первом полугодии 2018 года по сравнению с 2017-м число нарушений уменьшилось с 161,1 тысячи до 139,5 тысячи.

Источник:РБК

3,58 млн

россиян находятся в стоп-листе на границе из-за долгов. Последние четыре года эта цифра только увеличивается. Так, за последние полгода невыездных стало больше на 1 млн. По подсчетам Службы судебных приставов, общий долг граждан, которым запретили покидать родину,— 1,47 трлн рублей. Как выяснилось, ограничение на выезд — мера эффективная. К апрелю этого года граждане погасили долги на общую сумму 19 млрд рублей.

Источник:ИТАР-ТАСС

40 млн евро

заплатит российский «Зенит» испанской «Барселоне» за полузащитника Малкома. Самому футболисту щедрый бонус в 5 млн евро положен только в случае успешного выступления. Планируется, что после подписания контракта 22-летний бразилец будет выступать за петербургский клуб пять лет.

Источник: Newsru.com

Настроение

Красота по-русски

Несмотря на то что российские девушки ежегодно попадают в топ самых красивых в мире, сами они себя таковыми не считают. Свежий опрос, проведенный среди пользователей проекта «Леди Mail.ru», показал: лишь 13% россиянок готовы признаться в своей красоте. Столько же уверены, что обладают среднестатистической внешностью, а 19% говорят, что выглядят «обычно». Треть наших женщин беспокоится из-за неидеального веса. Многих смущают зубы (20%) и фигура в целом (19%). Выбирая любимые черты, дамы отметили рост, силуэт и волосы. Каждой пятой россиянке уверенности в себе придает макияж: без туши и румян на улицу ни ногой. Зато о собственных интеллектуальных способностях российские женщины говорить не стесняются. Из 14 тысяч опрошенных 31% считает себя умными.

Источник: Mail.ru