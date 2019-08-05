Орда златоглавая

750 лет Золотой Орде — юбилей, вокруг которого уже успели развернуться бурные дискуссии. Центром мероприятий, приуроченных к дате, стал Татарстан, там у «ордынской теории» свои приверженцы. «Огонек» попытался разобраться, почему история завоевателей-кочевников до сих пор будоражит умы соотечественников.

Кирилл Журенков

Сначала информационный повод: в Казани состоялся международный форум, приуроченный к 750-летию возникновения Золотой Орды. Это самое крупное мероприятие среди многих других, посвященных юбилейной дате, которую в республике отмечают весь год. Бейджики для участников и гостей форума были оформлены в виде ханской верительной грамоты — пайцзы.

Еще с советских времен мы привыкли считать: Золотая Орда — темная и дикая сила, а татаро-монгольское иго принесло покоренным народам только бедствия и разруху. Но оказалось, что есть и другая точка зрения: не все так однозначно. Сторонники нового взгляда на Золотую Орду сегодня активно выступают в СМИ, и их аргументацию трудно не заметить. Ну, например, глава Института истории имени Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов утверждает (его цитирует «Реальное время»): «В тот период Золотая Орда была самой развитой цивилизацией, нравится это кому-то или нет. Что касается русских княжеств, то они просто уничтожали друг друга, а Золотая Орда помогла им прекратить эти междоусобицы и наконец объединиться». А ведущий научный сотрудник отдела востока Эрмитажа Марк Крамаровский, оценивая наследие Золотой Орды, и вовсе уверен: как, мол, ни парадоксально, но результатом одного из самых трагических периодов в истории Средневековья является… первая в масштабах Евразии глобализация. И уточняет: если бы не эта глобализация, то европейцы до сих пор ходили бы без штанов, в юбках, ведь штаны пришли в Европу с Востока. Или вот интервью Ильнура Миргалиева (он возглавляет Центр изучения Золотой Орды и татарских ханств). Эксперт считает, что русское государство того периода «формировалось под влиянием трех факторов»: собственной государственной системы, Византии и… Золотой Орды. А заодно напоминает, что из учебников истории даже убрали термин «татаро-монгольское иго». Правда, вместе с «игом» исчезла и история самих татар.

Звучит убедительно, хотя и спорно (особенно по части ордынского влияния на ношение штанов). Как же спустя 750 лет подвести баланс «плюсов и минусов»? Попробуем разобраться.

Геополитическая катастрофа XIII века

— Юбилей Золотой Орды, как и все подобные даты, явление условное. Что-то вроде тысячелетия Руси,— считает историк Денис Хрусталев, автор исследований по древней монгольской и русской истории.— Начнем с того, что само понятие «Золотая Орда» появилось сто лет спустя после ее исчезновения. Современники называли это государственное образование Улус Джучи, то есть надел старшего сына Чингисхана. В русской истории, кстати, тоже было нечто подобное, например наделы Ярославичей.

От какой даты отсчитывать историю Золотой Орды? Историки, с которыми поговорил «Огонек», отмечают: сам улус Джучи возник раньше, и считать можно с этого времени. А можно, напротив, вспомнить западный поход Батыя, после которого территория улуса была значительно расширена,— почему бы не считать от него? Но и 1269 год действительно дата заметная. Именно тогда в Таласской долине собрался курултай, зафиксировавший разделение Монгольской империи. Здесь даже можно увидеть аналогию с Беловежскими соглашениями. Чем не результат крупнейшей геополитической катастрофы, только XIII века?

Денис Хрусталев пожимает плечами: в сознании современников Монгольская империя существовала еще очень долго, как часто бывает в случае распада крупного политического формирования. Так, напоминает он, было в случае с СССР или, допустим, со Священной Римской империей, которую формально упразднил Наполеон только в 1806 году. И действительно, вряд ли покоренным народам были важны нюансы: кому они теперь подчиняются — Монгольской империи или Золотой Орде?

Глобальная империя

Что представляла собой Золотая Орда? Историки отмечают: она была многоукладным государством, и эти уклады сильно различались. С одной стороны, значительная часть ее населения занималась архаичным кочевым скотоводством. С другой — на территории Золотой Орды были проложены торговые пути, возникали города. А на территориях, где ранее не знали государственного устройства, Орда установила государственную власть.

Или вот неожиданная аналогия: Монгольская империя, осколком которой была Золотая Орда, в некотором роде напоминала современные США, прежде всего размерами и военной мощью. Разве что ее идеология строилась не на всесилии демократии, а на власти Вечного Неба.

Денис Хрусталев отмечает: она была несокрушима в военном, а потому и в экономическом смысле, и покорность ей считалась чем-то естественным. Хотя, разумеется, трудно применять современные подходы к тем далеким временам.

— Возьмем, к примеру, татаро-монгольское иго. Византийцы тоже платили дань дикарям у своих границ, а те, полагаю, думали, что они покорили римлян,— иронизирует Хрусталев. И предлагает задаться вопросом, что это было на самом деле. Прагматичным соглашательством? Игрой на самомнении варваров? Раболепной данью сломленных и покоренных?

Общая история

О том, насколько Золотая Орда повлияла на Древнюю Русь и русскую историю, спорят до сих пор. Говорят, к примеру, что политическая система московской Руси была заимствована у ордынцев, но серьезных аргументов, по мнению экспертов, в пользу этой версии нет. А вот транспортная система с почтовыми станциями — действительно ордынское «наследство». Можно ли назвать это серьезным влиянием?

— В нашей общей истории было все: и грабеж, и торговля, и союзы, и войны, и браки, и любовь, и ссоры, и взаимопонимание, и ненависть,— подытоживает Денис Хрусталев.— Если говорить, например, про эпоху Менгу-Тимура, то в русской летописи о нем сохранились благожелательные отзывы. Хану были нужны русские воины, а русские князья пугали западных соседей ордынской угрозой. Торговые связи при нем также крепли. А потом были и нашествия, и грабежи. Надо понимать, что гуманитарные ценности и международное право — понятия новейшего времени. В те времена зависимость была нормой. Никакой самостийности не существовало. И дань была в значительной степени символом.

Хрусталев напоминает: официальная генеалогия русских царей в XVI веке возводила их происхождение как к римским цезарям, так и к Чингисхану. Разве это не доказательство, что по своему масштабу ордынское влияние сравнимо с византийским?

И, наконец, неожиданный аргумент. Спустя столетия Россия фактически полностью включила в свой состав бывшие владения Золотой Орды.

— Потомки обитателей Улуса Джучи сейчас граждане Российской Федерации,— говорит историк.— Чем не преемственность? В том числе и генетическая.

Экспертиза

До и после ига

Золотая Орда более двухсот лет была политической доминантой, с которой считался весь Евразийский континент. Как Орде удалось покорить такую огромную территорию? Здесь множество причин. Ну, например, у нее была крупнейшая армия в мире. В Древней Руси вооруженные силы формировались просто — это была княжеская дружина, несколько сотен конных профессиональных воинов. А в Золотой Орде воинами были все без исключения. По сути, монгольская кочевая цивилизация могла в один вечер сняться с места и мигрировать на новые территории на расстояния иногда в тысячи километров.

Герман Артамонов, профессор кафедры новейшей отечественной истории МПГУ

До сих пор ведутся дискуссии, какова была численность татаро-монголов в западном походе хана Батыя. Называется от 30–40 тысяч до 150 тысяч. Давайте посчитаем. В войске Батыя было 15 «принцев крови», а каждый из них мог командовать не менее чем туменом, то есть возглавлял 10 тысяч воинов. Но даже если в набеге участвовало всего 30 тысяч — это все равно больше, чем могли противопоставить пришельцам разрозненные феодалы в Европе, даже если бы сумели объединиться. Прибавьте к этому гениальную тактику боевых действий, самую лучшую в то время разведку… В Битве на Калке против татаро-монголов выступила коалиция более чем из 10 князей, половцы. И — отбиться не удалось.

Когда-то Чингисхан завещал Джучи земли от Урала и дальше на запад — до края света. Для монголов это была вполне выполнимая задача. Почему Батый повернул назад? Думаю, сработала психология кочевников, они «приросли» к великой степи, в Центральной Европе им не понравилось.

Но если Западной Европе, в общем-то, повезло, то для Древней Руси нашествие золотоордынцев оказалось катастрофичным.

Как писали в летописи, «многих людей, и жены, и дети мечи исекоша… вси равно умроша и едину чашу смертную пиша». Армянский историк Киракос Гандзакеци отмечал: если в будущем кто-то будет описывать ужасы этой войны, со всем доступным талантом, пусть знает: действительность была ужаснее. Однозначно на это указывает и археология — Киева, старой Рязани. Долгосрочные последствия также не стоит недооценивать. Миллионы погибших и угнанных в рабство. В Древней Руси практически остановилось каменное строительство, пресеклись ремесла. Например, были забыты шиферные пряслица, которые использовались повсеместно во всей домонгольской Руси; исчез богатый головной женский убор, по височным кольцам которого археологи уверенно выделяют этнографические и племенные особенности восточных славян.

Однако самое основное — Орда принципиально изменила ход российской истории, в конечном счете проложила путь к будущей империи, хотя на тот момент, когда пришли завоеватели, политические и экономические предпосылки для этого отсутствовали.

Судите сами: в домонгольской Руси была выстроена эффективная модель взаимодействия гражданского общества и власти — маленькие и демократичные государства, где княжеская власть в той или иной степени контролировалась традиционными институтами самоуправления восточных славян (вече, выборность должностных лиц, в том числе высших, вроде посадников или тысяцких). Ближайшая историко-цивилизационная аналогия — это демократичная полисная система Древней Греции. Однако в процессе борьбы с татаро-монгольским игом возникла и окрепла иная идея: России необходима сильная централизованная власть. Только сильное государство в условиях натуральной экономики, отброшенной на столетия назад, было способно объединить разрозненные территории, чтобы противостоять внешнему врагу. Отрицать это невозможно: не будь татаро-монгольского ига, возможно, не было бы и единой России.

И напоследок еще одно соображение. При том что история Золотой Орды — далекое прошлое, она до сих пор вызывает споры. И задача просвещенного класса, независимо от этнической принадлежности, работать на взаимопонимание народов, а не на их разобщение.