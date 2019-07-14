В авиакатастрофе погиб президент Федерации сверхлегкой авиации России

По предварительным данным, два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета в Солнечногорском районе Московской области, сообщили «РИА Новости» в региональном МЧС. Среди погибших — президент Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщили ТАСС в руководстве организации.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолета неизвестна»,— сказали там.

Господин Никитин обучал президента РФ Владимира Путина перед его полетом на дельтаплане с журавлями-стерхами в 2012 году. Об этом агентству сообщил вице-президент федерации Сергей Минигулов.

Возле деревни Барское-Мелечкино совершил частную посадку вертолет Robinson, рассказали в экстренных службах. По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же, погибшие — пилоты. По другой информации, погибли пилот и пассажир. Аэродром малой авиации Шевлино расположен в 55 км от Москвы по Пятницкому шоссе.