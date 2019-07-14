Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» будет закрыт, заявил его основатель Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"». «Мы закроем наш фонд "Пример интонации" в следующем году из-за недостатка средств к существованию»,— заявил он.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов. В его художественный совет входят президент Международной федерации кинопрессы, киновед Андрей Плахов, кинокритик и основатель благотворительных фондов «Антон тут рядом» и «Выход в Петербурге» Любовь Аркус, продюсер, член Европейской киноакадемии и Европейского продюсерского клуба Андрей Сигле, основатель независимого оперного театра Contour Opera Артем Суслов. Фонд, согласно его сайту, поддерживали Министерство культуры России, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Общественный фонд Владимира Смирнова, а также киностудия «Ленфильм».

В декабре прошлого года петербургская полиция и ФСБ проводили проверку в фонде «Пример интонации», как сообщалось, проверка касалась действий директора фонда Николая Янкина, в частности — расходования им бюджетных средств, которые фонд получил от петербургского комитета по культуре. Сам Александр Сокуров заявлял, что проверка стала результатом «доноса от бывшего сотрудника фонда». Он также добавлял, что ФСБ проявляет «особенное внимание» к фонду после того, как в 2016 году господин Сокуров задал президенту Владимиру Путину вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме.

О том, как полиция проверяла работу фонда, читайте в публикации “Ъ” «В фонд Александра Сокурова пришли к директору».

Валерия Лебедева