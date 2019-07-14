Яхта «Паллада» зашла в сомнительную историю Что известно о скандале и можно ли взять в аренду принадлежащее РПЦ судно

500 тыс. руб. за прогулку на яхте патриарха: судно, которое, по данным СМИ, сдает в аренду РПЦ, снова обсуждают в Сети. В интернете появились фотографии, сделанные на яхте с российском гербом и названием «Паллада». На них запечатлены молодые люди и девушки, принимающие воздушные ванны. Журналисты установили, что яхту могли взять на прокат официально и назвали цену аренды — 0,5 млн руб. Однако в РПЦ до сих пор это не подтвердили.

Действительно ли можно арендовать яхту патриарха? И почему это так беспокоит общественность? Девушки в купальниках, предположительно, на яхте «Паллада», на борту которой часто появляется патриарх Московский и всея Руси Кирилл, заинтересовали корреспондента издания «Открытые медиа» Вячеслава Яковлева. Он решил проверить, как они могли туда попасть. Возможно, яхту взяли напрокат, однако в открытых источниках обнаружить предложений об аренде не удалось, рассказал журналист: «Маршрут яхты совпадает с маршрутом теплоходов одной крупной компании, которая занимается организацией речных туров. Я обратился в эту компанию, но попросил подобрать меньшее по размеру судно. В ответ мне выслали предложение на две яхты, одной из которых была "Паллада", она же Timmerman 32.

В том предложении, которое мне отправили, написано прямым текстом, что эта яхта первоначально принадлежала управлению делами президента, потом была передана флоту Спасо-Преображенского монастыря.

Кроме того, в разговоре менеджер подтвердил, что речь действительно идет о "Палладе". В присланном мне документе фотографии внутреннего интерьера совпадают с тем, что есть в интернете. Цена, которую мне назвали, — 500 тыс. руб. за пять часов использования яхты. В эту цену входит аренда судна, работа экипажа. Все остальные услуги, как, например, кейтеринг на борту, повар, официант, уборщица, оплачивалось отдельно».

Насколько адекватна цена за пять часов аренды яхты, и есть ли такие предложения на рынке? Исполнительный директор Российского яхтенного союза Сергей Гмыра говорит, что сумма в 0,5 млн руб. вполне приемлема: «За такую стоимость вполне можно арендовать хорошую, красивую яхту с отличной репутацией. Сейчас практически все владельцы дорогих судов сдают их в аренду для того, чтобы оплачивать их содержание. В этом нет ничего зазорного. Обычно в аренду яхты входит работа команды и обслуживание на борту, иногда предлагается питание. Деталей много, все обсуждается в каждом конкретном случае.

Кроме того, если верить СМИ, то арендовать "Палладу" можно только после собеседования.

Это логично, чтобы не было потом инсинуаций в адрес патриарха».

В РПЦ не смогли предоставить «Коммерсантъ FM» оперативный комментарий. Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин считает, что ничего предосудительного в факте аренды церковного имущества нет. По его словам, вопрос в том, как используются полученные средства: «В данном случае не вижу ничего плохого в том, чтобы сдавать в аренду церковное имущество. Такая практика есть. В храме Христа Спасителя, как известно, тоже помещения, залы сдаются. Скандал вышел из-за того, что на яхте "Паллада" люди, которые, видимо, ее арендовали, устраивали какую-то вечеринку в неподобающем виде недалеко от Кремля. Для общества оказалось неприемлемым, что высокоморальная, высоконравственная Церковь может получать деньги, в том числе от каких-то сомнительных мероприятий, организованных на яхте, которая либо принадлежит, либо как-то используется самим патриархом Кириллом.

Все эти вопросы поднимаются в силу того, что общество достаточно мало знает, как финансовые процессы происходят внутри РПЦ, и Церковь до сих пор оказывается достаточно закрытой структурой в отношении своих денег.

Это не является какой-то отличительной чертой именно Московского патриархата. Каждая Церковь стремится сохранить такую коммерческую тайну имущества, пожертвований, которые она получает, и это ее право».

Заказчиком строительства «Паллады» было управление делами президента России. Владимир Путин был на ее борту в 2003 году во время празднования 1250-летия села Старая Ладога в Ленинградской области. Предположительная стоимость яхты — $4 млн.

Николай Долгополов