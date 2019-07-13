Главные новости к утру 13 июля

Сенаторы США призывают президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным». Речь идет приобретении Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Министр обороны Турции заявил, что Анкара продолжает оценку предложения США по поставкам американских ЗРК Patriot и назвал покупку С-400 необходимостью. Подробнее о сделке.

Следственный комитет РФ сообщил об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока. Лагерь закрыт на время расследования. Это второй случай отравления в детском лагере Приморья за месяц. Об инфекциях в детских лагерях.

По информации Reuters, Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате $5 млрд в связи с долгим расследованием об утечке пользовательских данных. Если Минюст одобрит соглашение, то это будет самый большой штраф, выплаченный торговой комиссии за всю историю. О скандале.

Как выяснил “Ъ”, Мосгорсуд отменил штрафы в отношении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку уменьшенных в размере дорожных знаков на «нескоростных» улицах. Решение по обращению юристов ЦОДД было вынесено судом 26 июня.

Прокуроры Нью-Йорка могут прекратить расследование в отношении руководителей Trump Organization, подозреваемых в нарушениях при финансировании избирательной компании, сообщил CNN. Отмечается, что если в деле появится новая информация, то расследование будет продолжено. Подробнее о деле.