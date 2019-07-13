CNN: прокуратура Нью-Йорка может прекратить расследование в отношении Trump Organization

Прокуратура штата Нью-Йорк может прекратить расследование в отношении руководителей Trump Organization, подозреваемых в нарушениях при финансировании избирательной компании, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Расследование длилось несколько месяцев.

По информации телеканала, более пяти месяцев прокуратура и руководители организации не связывались друг с другом. Однако нет никаких признаков официального закрытия дела. Отмечается, что если появится новая информация, то расследование может быть возобновлено.

Напомним, в декабре 2018 года бывшего помощника Дональда Трампа Майкла Коэна, который был не только его юристом, но и исполнительным вице-президентом Trump Organization, приговорили к трем годам тюрьмы. Он признал себя виновным по восьми уголовным делам, возбужденным федеральными прокурорами в Нью-Йорке, в том числе по делам о финансовых операциях, а также о даче ложных показаний членам Конгресса о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве и своих переговорах об этом с российскими представителями. В феврале господин Коэн был лишен адвокатского статуса.

Подробнее о развитии дела — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа заподозрили в отмывании денег».