Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье

Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока. В сообщении регионального управления Роспотребнадзора отмечается, что лагерь закрыт на время проведения расследования и противоэпидемических мероприятий.

«Из общего числа заболевших активно выявлено в ходе осмотра 7 детей с признаками ОКИ (острая кишечная инфекция.— “Ъ”)»,— сообщил Роспотребнадзор. По информации ведомства, дети были госпитализированы в инфекционное отделение местной клинической больницы. Роспотребнадзор заявил, что обнаружил в лагере нарушения требований техрегламента, санитарных норм, правил приготовления, хранения продуктов, раздачи еды, дезинфекционного режима и содержания помещений пищеблока.

Прокуратура региона сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). «Ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры»,— говорится в сообщении ведомства.

Это второй случай отравления в детском лагере Приморья за месяц. В начале недели следователи начали проверку после отравления 67 детей из лагеря «Юный рыбак». Они были доставлены в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Напомним, эксперты Роспотребнадзора с начала лета исследовали более 107 тыс. проб продуктов и готовых блюд в детских оздоровительных лагерях. По итогам проверок были сняты с реализации более 28,5 тонны продуктов, не соответствующих обязательным требованиям.

О массовых инфекциях в детских летних лагерях читайте в материале журнала «Огонек» «Отравленный отдых».