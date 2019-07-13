AP: десять человек погибли при взрыве бомбы и стрельбе в отеле в Сомали

По меньшей мере десять человек погибли и около десятки пострадали в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник. Reuters со ссылкой на местных журналистов добавило, что среди погибших есть два сотрудника СМИ.

Позже канадский телеканал CBC сообщил, что среди погибших есть 43-летняя журналистка и ее муж. Она, по данным издания, сотрудничала с сомалийской общиной Канады и одним из телеканалов в Торонто, где в последнее время проживала.

Местное издание Garowe Online отмечает, что ответственность за атаку взяла на себя радикальной организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ). Издание сообщило, что в отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы. «Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля»,— приводит Garowe Online слова представителя группировки Абдиасиса Абу Мусабы.