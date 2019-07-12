Продаются кроссовки с историей Stadium Goods и Sotheby’s выставили на аукцион 100 пар самых редких кроссовок

Онлайн-аукцион под названием «The Ultimate Sneaker Collection Online» уже начался на официальном сайте аукционного дома Sotheby`s и продолжит работу до 23 июля. Среди лотов одна из 12 пар Nike Waffle Moon Shoe с Олимпийских игр-1972, эксклюзивные модели Air Jordan 4 Travis Scott, вдохновленные историей Марти Макфлая из «Назад в будущее» «самозавязывающиеся» Nike Mags и самые первые версии Yeezy Boost.

На продажу выставлена не столько обувь, сколько настоящие артефакты, оказавшие влияние на культуру сникерхедов и историю моды. Кроссовки, появившиеся в результате легендарных коллабораций, например Karl Lagerfeld Chanel Adidas и Tiffany Nike Dunks, или ознаменовавшие применение новых технологий в производстве,— все представленные модели имеют уникальную историю и скорее подходят для коллекционирования.

Купить кроссовки можно на сайте аукционного дома Sotheby`s, а увидеть вживую — в Нью-Йорке на Upper East Side в галерее Sotheby`s.