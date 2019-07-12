На директора школы Лаишевского района завели уголовное дело за трудоустройство «мертвых душ»

В Лаишевском районе Татарстана на директора местной школы возбудили уголовное дело за фиктивное трудоустройство семи человек, сообщает прокуратура республики. Ему предъявляются злоупотребления должностными полномочиями и служебный подлог.

Прокуратура в ходе проверки образовательного учреждения выявила, что подозреваемый с 2014 по 2017 года взял на работу семь человек, которые на самом деле не появлялись в школе и не выполняли никаких трудовых обязанностей. За это время директор присвоил 1,5 млн руб. Также ведомство обнаружило, что с сентября 2017-го по апрель 2018 года подозреваемый получал зарплату учителя (88 тыс. руб.), хотя уроки не проводил.

“Ъ-Казань”