Таможенники Юга России изъяли более 56 тыс. контрафактных товаров

В первом полугодии этого года таможенные органы Южного таможенного управления выявили более 56 тыс. контрафактных игрушек, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего таможенники обнаруживают товары легкой промышленности спортивных брендов, и контрафактные игрушки с изображениями персонажей мультфильмов Диснея, «Щенячий патруль» и кукол «Monster High». Кроме того, часто встречается контрафакт с товарными знаками «Apple», «Lego» и головоломки «Кубик Рубика».Особой популярностью для незаконного нанесения табачную продукцию пользуется товарный знак «Marlboro».

По фактам нарушений таможенные органы возбудили 48 дел об административных правонарушениях за нарушение авторских и смежных прав (ст. 7.12 КоАП РФ) и незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 14.1 КоАП РФ).

Дарья Голякова