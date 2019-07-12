Замначальника СКЖД подозревают в получении 1,5 млн рублей взятки

В Ростове задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

По версии следствия, первый заместитель СКЖД получил более 1,5 млн руб. от предпринимателя за обеспечение беспрепятственного продвижения составов поездов организации. Правоохранители провели дома у задержанного и в его служебном кабинете обыски, расследование дела продолжается.

В пресс-службе СКЖД заявили, что не комментируют информацию. В СК отказались уточнить имя подозреваемого, однако в публикации размещено видео с кадрами задержания — человек на нем похож на Алексея Черняева. В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры подтвердили, что речь идет именно о нм.

Кристина Федичкина