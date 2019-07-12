Красноярский депутат лишился мандата за мошенничество

Член комиссии по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению и член фракции «Единая Россия» заксобрания красноярского Виталий Толстов лишился депутатского мандата. Решение было принято единогласно 11 июня на сессии заксобрания.

По информации прокуратуры, Виталий Толстов в 2017 году устроил к себе помощником свою жену и отмечал ее на рабочем месте, пока та была за границей. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 РФ), которое передали на рассмотрение суда в октябре 2018 года. В апреле суд назначил Толстову наказание в виде двух с половиной лет условно и таким же испытательным сроком.

Виталий Толстов — бывший редактор газет «Норильчанин» и «Заполярная правда», бывший директор инфоцентра «Норильские новости». С 2006 года — член Международной федерации журналистов, с 2010 года член партии «Единая Россия».

Юлия Сасевич