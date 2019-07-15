Певец призрачного

Джим Джармуш родился в 1953 году в штате Огайо, США. Учился в Колумбийском университете, где получает степень бакалавра по английской литературе, а также в киношколе Нью-Йоркского университета. Свой первый фильм «Отпуск без конца» Джармуш снял за 15 тысяч долларов, картина вышла в 1980 году и получила высокие оценки критиков. Второй фильм Джармуша «Более странно, чем в раю» (1984) получил приз «Золотая камера» за лучший дебют на Каннском кинофестивале. В схожей манере Джармуш снял фильмы «Вне закона» (1986) и «Загадочный поезд» (1989). Его самый известный фильм — мистический вестерн «Мертвец» (1995) был, однако, оценен критикой только через несколько лет после премьеры в Канне.

Его картина «Пес-призрак: путь самурая» (1999) пародирует жанр гангстерского фильма, а «Сломанные цветы» (2005) показались многим возвращением к мейнстриму. Режиссер продолжает периодически сотрудничать с различными музыкантами, а также пишет эссе об известных музыкантах и группах. Является участником рок-группы SQURL, которую он основал вместе с Картером Логаном и Шейн Стоунбек. Джармуш — один из главных представителей американского независимого кинематографа, неоднократный призер Каннского кинофестиваля (1984, 1989, 1993, 2005).