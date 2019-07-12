Центробанк предложил перенести реформу пенсионных накоплений

ЦБ настаивает на переносе обсуждения законопроекта о системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщил РБК со ссылкой на источники. Центробанк не согласен с пунктом о добровольном присоединении граждан к программе, что противоречит позиции президента. Окончательного решения по рассмотрению реформы еще не принято.

ИПК подразумевает, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника. Предлагается сначала установить взнос по умолчанию в размере 0% и постепенно повышать его до 6%.

ЦБ и Минфин, разработчики концепции, предлагали автоматически подключать граждан к системе, но из-за негативной реакции на повышение пенсионного возраста обсуждение проекта ненадолго отложили. Однако, как показал закрытый опрос, теперь граждане выступают против любых реформ с пенсиями, а без автоматического перевода на новую систему, по мнению ЦБ, изменения не имеют смысла.

Реформу сначала планировалось запустить с 1 января 2019 года, однако по ней не смогли вовремя снять все разногласия в правительстве. Потом Минфин называл реалистичным начало реформы с 2020 года. Президент РФ Владимир Путин, по данным СМИ, уже одобрил изменения, но с условием добровольного подключения граждан к ней.

О готовности ЦБ к обсуждению концепции пенсионного капитала читайте в публикации “Ъ” «Пенсиям уточняют срок».