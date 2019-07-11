В Башкортостане обсудили итоги борьбы с контрафактным алкоголем

В четверг, 11 июля, в Доме Республики состоялась рабочая встреча врио главы РБ Радия Хабирова с представителями Росалкогольрегулирования - руководителем ведомства Игорем Алешиным и его заместителем Владиславом Заславским. Также в совещании приняли участие представители отрасли. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на региональном рынке алкогольной продукции, законодательные меры регулирования, перспективы развития одного из крупнейших производителей алкогольных напитков в Башкортостане — АО «Башспирт».

Наиболее резонансной темой стала борьба с незаконным оборотом алкоголя в республике. По оценке Росалкогольрегулирования, в 2019 году в республике значительно усилился контроль над продажами алкогольных напитков: все официальные торговые точки были подключены к ЕГАИС, для борьбы с контрафактом специалисты контролирующих ведомств и правоохранительных органов регулярно проводят проверки и профилактические рейды. Это позволило Республике Башкортостан выйти на лидирующие позиции по борьбе с нелегалами: по словам Владислава Заславского, только за первый квартал 2019 года в Республике Башкортостан изъято около 250 тысяч литров контрафактной алкогольной продукции, что сопоставимо с показателем за весь прошлый год.

Приносят положительные итоги и результаты работы Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РБ: в течение первого полугодия полицейские в три этапа проводили оперативно-профилактические мероприятия «Алкоголь». В результате рейдов пресечена деятельность пяти подпольных цехов по производству и розливу фальсифицированных алкогольных напитков в Стерлитамаке, Сибае, а также в Стерлитамакском, Мелеузовском и Кигинском районах. Из незаконного оборота было изъято более 51,4 тысячи литров готовой контрафактной продукции, а также оборудование и материалы для ее производства — спиртометры, насосы, фильтры для очистки жидкости, пустые стеклянные и пластиковые емкости.

Еще одним результатом проведенных рейдов стало возбуждение 53 уголовных дел, связанных с производством, хранением, перевозкой и продажей нелегальной спиртосодержащей продукции. 37 из них уже направлены в суд. Также было зарегистрировано 1896 административных правонарушений, что на 421 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее распространенным стало нарушение правил продажи алкоголя — по этой статье полицейские возбудили 486 административных производств.

Напомним, что в этом году в Республике Башкортостан ужесточились правила реализации алкогольных напитков: с недавнего времени продажа спиртного в розничных торговых точках разрешена с 10:00 до 22:00. Кроме того, власти региона неоднократно ограничивали продажу алкоголя в праздничные дни.